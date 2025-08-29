  • Megjelenítés
Akár 45 százalékkal is többet érhet ez a magyar részvény!
Akár 45 százalékkal is többet érhet ez a magyar részvény!

A Gránit Bank részvényeit továbbra is vételre ajánlja az MBH Befektetési Bank és az Equilor a 17 063 és 18 306 forintos korábbi céláraik megerősítésével - olvasható a BÉT-en közzétett közleményben. A két célár 35,4 százalékos, illetve 45,2 százalékos felértékelődési potenciált jelent a mostani árfolyam mellett.
A Gránit Bank első féléves eredményeinek közzétételét követően az MBH Befektetési Bank és az Equilor elemzői is közzétették a bank részvényeire vonatkozó frissített befektetési elemzésüket.

A bank első féléves eredményei alapján az MBH megerősítette a vállalat részvényeinek 17 063 forintos, az Equlior pedig a 18 306 forintos célárfolyamát, és mindketten fenntartották vételi ajánlásukat.

A két célár 35,4 százalékos, illetve 45,2 százalékos felértékelődési potenciált jelent a mostani árfolyam mellett.

Az elemzéseket itt és itt lehet elolvasni.

A Gránit Bank történetének első évközi tőzsdei gyorsjelentésével ebben az elemzésben foglalkoztunk részletesen, illetve interjút is készítettünk Hegedüs Évával, a bank elnök-vezérigazgatójával, ez itt olvasható. A vezető szerint vonzó beszállási pont lehet a Gránit Bank mostani árfolyama.

