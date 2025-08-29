Hatmilliárdos nyereséget ért el az MBH Jelzálogbank

Az MBH Jelzálogbank 2025 első felében 6,054 milliárdos adózott és 6,859 milliárd forintos adózás előtti eredményt ért el, utóbbi 64,2 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi eredményt, és 128,6 százalékkal múlja felül a 2024 második félévi számokat – közölte a társaság. A növekvő eredmény a magas kamateredménynek és az erősödő refinanszírozási aktivitásnak köszönhető – derült ki az MBH Csoporthoz tartozó hitelintézet gyorsjelentéséből.

A tulajdonos MBH Bank gyorsjelentéséről itt számoltunk be:

A magyar gazdaság 2025 második negyedévében mérsékelt, 0,4 százalékos negyedéves növekedést mutatott, miközben a jelzáloghitelezés továbbra is dinamikusan bővült: a második negyedévben a szektorban 458 milliárd forint értékben születtek új jelzáloghitel-szerződések.

Az év első felében az MBH Jelzálogbank 6,859 milliárd forint adózás előtti eredményt ért el, amelyet 586 millió forintos extraprofit-különadó, valamint 374 millió forintos banki különadó terhelt.

Az év első felében az MBH Jelzálogbank adózott nyeresége 6,054 milliárd forint volt, 65,8 százalékkal magasabb, mint 2024 első hat hónapjában.

A nettó kamatbevétel elérte a 7,993 milliárd forintot, ez éves alapon 14,7 százalékos növekedést jelentett. A hitelintézet mérlegfőösszege 2025 első fél évének végén 858,6 milliárd forintot tett ki.

Tovább erősödött az MBH Jelzálogbank refinanszírozási aktivitása is. 2025 első hat hónapjának végére a refinanszírozott hitelállomány (bruttó) értéke a 2024 első fél év végi 394,2 milliárd forintról 406 milliárd forintra növekedett. A jelzáloglevél-kibocsátás értéke pedig csaknem elérte a 37 milliárd forintot, amelyből 48,6 százalékot fix, míg 51,4 százalékot változó kamatozású értékpapírok tettek ki.

Az MBH Jelzálogbank a hazai piacon egyedüliként lakossági jelzáloglevelek kibocsátásával is bővítette befektetői bázisát: a februári indulást követően 9,1 milliárd forintnyit értékesített részükre az év első felében, míg az intézményi befektetők a nekik szánt sorozatokból 27,7 milliárd forint jelzáloglevelet vásároltak a vizsgált időszakban.

Az MBH Jelzálogbank 2025 elején felülvizsgálta Zöld Jelzáloglevél Keretrendszerét, bővítve a zöld hitelek feltételeit és a hatásvizsgálati módszertant. Az elfogadható zöld jelzáloghitel-állomány június végére 75,9 milliárd forintra nőtt, míg a forgalomban lévő zöld jelzáloglevelek értéke tartja a 48,6 milliárd forintos szintet – közölték. A Moody’s Ratings által kiadott Külső Minősítői Szakvélemény (SPO) a keretrendszert „jó” (SQS3) minősítéssel értékelte májusban, több kategóriában maximális pontszámot adva az MBH Jelzálogbanknak. A jelentésben kiemelték, hogy a zöld lakó- és kereskedelmi ingatlanok finanszírozása a fenntarthatóság legfontosabb kihívásait célozza meg. A bank áprilisban közzétette a 2024 évi önálló GRI-alapú alapú (Global Reporting Initiative) fenntarthatósági jelentését is.