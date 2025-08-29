Hatmilliárdos nyereséget ért el az MBH Jelzálogbank

A tulajdonos MBH Bank gyorsjelentéséről itt számoltunk be:
A magyar gazdaság 2025 második negyedévében mérsékelt, 0,4 százalékos negyedéves növekedést mutatott, miközben a jelzáloghitelezés továbbra is dinamikusan bővült: a második negyedévben a szektorban 458 milliárd forint értékben születtek új jelzáloghitel-szerződések.
Az év első felében az MBH Jelzálogbank 6,859 milliárd forint adózás előtti eredményt ért el, amelyet 586 millió forintos extraprofit-különadó, valamint 374 millió forintos banki különadó terhelt.
Az év első felében az MBH Jelzálogbank adózott nyeresége 6,054 milliárd forint volt, 65,8 százalékkal magasabb, mint 2024 első hat hónapjában.
A nettó kamatbevétel elérte a 7,993 milliárd forintot, ez éves alapon 14,7 százalékos növekedést jelentett. A hitelintézet mérlegfőösszege 2025 első fél évének végén 858,6 milliárd forintot tett ki.
Tovább erősödött az MBH Jelzálogbank refinanszírozási aktivitása is. 2025 első hat hónapjának végére a refinanszírozott hitelállomány (bruttó) értéke a 2024 első fél év végi 394,2 milliárd forintról 406 milliárd forintra növekedett. A jelzáloglevél-kibocsátás értéke pedig csaknem elérte a 37 milliárd forintot, amelyből 48,6 százalékot fix, míg 51,4 százalékot változó kamatozású értékpapírok tettek ki.
Az MBH Jelzálogbank a hazai piacon egyedüliként lakossági jelzáloglevelek kibocsátásával is bővítette befektetői bázisát: a februári indulást követően 9,1 milliárd forintnyit értékesített részükre az év első felében, míg az intézményi befektetők a nekik szánt sorozatokból 27,7 milliárd forint jelzáloglevelet vásároltak a vizsgált időszakban.
Az MBH Jelzálogbank 2025 elején felülvizsgálta Zöld Jelzáloglevél Keretrendszerét, bővítve a zöld hitelek feltételeit és a hatásvizsgálati módszertant. Az elfogadható zöld jelzáloghitel-állomány június végére 75,9 milliárd forintra nőtt, míg a forgalomban lévő zöld jelzáloglevelek értéke tartja a 48,6 milliárd forintos szintet – közölték. A Moody’s Ratings által kiadott Külső Minősítői Szakvélemény (SPO) a keretrendszert „jó” (SQS3) minősítéssel értékelte májusban, több kategóriában maximális pontszámot adva az MBH Jelzálogbanknak. A jelentésben kiemelték, hogy a zöld lakó- és kereskedelmi ingatlanok finanszírozása a fenntarthatóság legfontosabb kihívásait célozza meg. A bank áprilisban közzétette a 2024 évi önálló GRI-alapú alapú (Global Reporting Initiative) fenntarthatósági jelentését is.
