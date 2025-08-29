Megemelte a kormány a közjegyzői díjakat, de az Otthon Start is a kivételek közé került

Jelentősen emelkednek szeptembertől egy friss rendeletmódosítás alapján a közjegyzői díjtételek, többek között a piaci kamatozású jelzáloghitelekhez kapcsolódó közjegyzői díjak, ugyanakkor az államilag kamattámogatott kölcsönöket kedvezőbb díjszabással támogatja a jogszabály.

A Magyar Közlönyben csütörtökön este megjelent, és szeptember 1-jén már hatályba is lépő módosítás célja egyrészt az, hogy közjegyzői díjkedvezményben részesítse azokat a magánszemélyeket, akik az államilag kamattámogatott kölcsönöket igénybe veszik.

Emellett a rendelet indoklása szerint „az utóbbi években az ár-érték viszonyokban beállt jelentős változások a közjegyzői irodák rendszerének üzemeltetéséhez szükséges erőforrások beszerzésének és működtetésének költségeit is jelentősen megnövelték. Nagymértékben emelkedtek mind a villamos energiáért, mind a papírért, mind a postai szolgáltatásokért fizetendő költségek, illetve a munkaerő finanszírozása is drágábbá vált.”

A közjegyzői irodák működési költségeinek finanszírozása érdekében ezért a közjegyzői eljárások díjak emelkednek, kivéve az államilag kamattámogatott hitelek díjait,

ahol a munkadíj 15 százalékának megfelelő összeget kell fizetni, ide tartozik az Otthon Start, a falusi CSOK-hitel, a CSOK Plusz, a vidéki otthonfelújítási program és az energiahatékonysági beruházások megvalósításáról szóló otthonfelújítási program is.

A közjegyzői díjszabásról szóló rendelet módosítása szerint két- vagy többoldalú jogügylet esetén az ügyértékhez igazodó munkadíj összege szeptember 1-jétől az alábbi lesz:

a) 500 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 20 000 Ft

b) 500 000 Ft feletti, de 5 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 20 000 Ft

és az 500 000 Ft feletti ügyértékrész 1%-a;

c) 5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 65 000 Ft

és az 5 000 000 Ft feletti ügyértékrész 0,5%-a;

d) 10 000 000 Ft feletti, de 200 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 90 000 Ft

és a 10 000 000 Ft feletti ügyértékrész 0,25%-a;

e) 200 000 000 Ft feletti, de 500 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 565 000 Ft

és a 200 000 000 Ft feletti ügyértékrész 0,2%-a;

f ) 500 000 000 Ft feletti ügyérték esetén 1 165 000 Ft

és az 500 000 000 Ft feletti ügyértékrész 0,1%-a;

de legfeljebb 1 000 000 000 Ft ügyérték alapján járó munkadíjat kell felszámítani.

Az ügyletértékhez kapcsolódó díjszabás mellett több minden változik még,

többek között az óradíja a közjegyzőnek, az oldalanként meghatározott díjtétele, a névaláírásért felszámított díj is. Az oldalanként felszámolható díjtétel például 150 forintról 230 forintra emelkedik, ami önmagában 53 százalékos növekedés.

