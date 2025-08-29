Újabb kiemelkedő célár érkezett az OTP-re

Nagyot ment idén az OTP részvénye, az árfolyam 36 százalékkal került feljebb, miközben a BUX index 30 százalékot ralizott.
Ezzel az OTP a régiós bankrészvények között az élmezőnyben áll.
Az emelkedéssel párhuzamosan a célárak is egyre magasabbra kúsztak, az átlaguk jelenleg 5 százalékkal áll alacsonyabban, mint a mostani árfolyam.
