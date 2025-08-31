  • Megjelenítés
Bejelentette a Fed a bankok új tőkekövetelményeit, de a Morgan Stanley fellebbez
Bank

Portfolio
Az amerikai jegybank véglegesítette a legnagyobb bankok új tőkekövetelményeit, de a Morgan Stanley felülvizsgálatot kért a rá vonatkozó előírásokról - írja a Reuters.

A Federal Reserve pénteken bejelentette, hogy véglegesítette az Egyesült Államok legnagyobb bankjainak új tőkeszintjeit a júniusi stressztesztek eredményei alapján.

A közleményben azonban azt is jelezték, hogy a Morgan Stanley felülvizsgálatot kért a számára előírt tőkekövetelményről.

Az új tőkekövetelmények október 1-jén lépnek életbe, de a Fed hozzátette, hogy ezeket frissíthetik, amennyiben elfogadják azt a függőben lévő javaslatot, amely szerint két év stressztesztjének átlagát vennék figyelembe.

A nagybankok éves stressztesztje során a jegybank azt vizsgálja, hogyan teljesítenének a pénzintézetek egy hipotetikus gazdasági visszaesés esetén, és ennek megfelelően határozza meg a szükséges tőkepuffereket a potenciális veszteségek súlyosságához igazítva.

A Morgan Stanley kérelmével kapcsolatban a Fed szeptember végéig hozza meg a döntését.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

