Bejelentette a Fed a bankok új tőkekövetelményeit, de a Morgan Stanley fellebbez

A Federal Reserve pénteken bejelentette, hogy véglegesítette az Egyesült Államok legnagyobb bankjainak új tőkeszintjeit a júniusi stressztesztek eredményei alapján.
A közleményben azonban azt is jelezték, hogy a Morgan Stanley felülvizsgálatot kért a számára előírt tőkekövetelményről.
Az új tőkekövetelmények október 1-jén lépnek életbe, de a Fed hozzátette, hogy ezeket frissíthetik, amennyiben elfogadják azt a függőben lévő javaslatot, amely szerint két év stressztesztjének átlagát vennék figyelembe.
A nagybankok éves stressztesztje során a jegybank azt vizsgálja, hogyan teljesítenének a pénzintézetek egy hipotetikus gazdasági visszaesés esetén, és ennek megfelelően határozza meg a szükséges tőkepuffereket a potenciális veszteségek súlyosságához igazítva.
A Morgan Stanley kérelmével kapcsolatban a Fed szeptember végéig hozza meg a döntését.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
