Mindenki maradjon csöndben, kérdezne valamit a dollár

Miután az év elején valósággal összerogyott az amerikai dollár, az elmúlt két hónapban látványos erősödést láthattunk. Nem is akárhonnan: egy 2008 óta tartó trendvonalról pattant vissza a zöldhasú. Kész, ennyi volt, el lehet felejteni a dollár haláláról szóló narratívát, vagy éppen ez a jó beszálló az újabb nagy dollárgyengülésre?

Az elmúlt két hónapban olyat csinált a dollár, ami teljesen szembe ment azzal, amit a legtöbben gondoltak az első féléves teljesítmény alapján. Bár az első félévben több mint 10%-ot gyengült a zöldhasú, szeptember közepe óta majdnem 3%-os erősödésre futotta.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 10. 09. Mozdulnak a profik, irányba állt a dollár

Most azonban újra döntési ponthoz érkezett a dollár, ami nemcsak a forint számára fontos kérdés. Gondoljunk csak bele: amikor a dollár gyengülni kezd, teljesen más típusú befektetések szárnyalnak, mint amikor erősödő trendben van.

Van egy erős sejtésünk, hogy mi jöhet most, és azt is megmernénk tippelni, hogy mikor.