Mindenki maradjon csöndben, kérdezne valamit a dollár

Az elmúlt két hónapban olyat csinált a dollár, ami teljesen szembe ment azzal, amit a legtöbben gondoltak az első féléves teljesítmény alapján. Bár az első félévben több mint 10%-ot gyengült a zöldhasú, szeptember közepe óta majdnem 3%-os erősödésre futotta.
Most azonban újra döntési ponthoz érkezett a dollár, ami nemcsak a forint számára fontos kérdés. Gondoljunk csak bele: amikor a dollár gyengülni kezd, teljesen más típusú befektetések szárnyalnak, mint amikor erősödő trendben van.
Van egy erős sejtésünk, hogy mi jöhet most, és azt is megmernénk tippelni, hogy mikor.
