Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében a Magyar Telekom friss negyedéves jelentését elemeztük, amelynek egyik legérdekesebb pontja, hogy öt év után először csökkent a bevétel éves összevetésben. Vendégünk volt Fekete Beatrix, a Portfolio pénzügyi elemzője. A második blokkban az adózásról beszélgettünk, hiszen változások érkeznek az Online Nyomtatványkitöltésben (ONYA). Szóba került az eSzja-rendszer is: mire kell figyelniük a vállalkozásoknak, és milyen költségekkel kell számolniuk. Mindezt Szadai Andrással, a WTS Klient adótanácsadási üzletágvezető partnerével jártuk körül.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Magyar Telekom – (01:28)
  • ONYA- és eSzja-változások – (08:28)

