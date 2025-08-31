  • Megjelenítés
Már a harmadik európai országban lángolt fel az új bankadótól való félelem a pénzügyi rendszerben
Nagyot estek pénteken a brit bankok részvényei, miután egy kutatóintézet új adó bevezetését javasolta, és sajtóhírek szerint az ágazat képviselői attól tartanak, hogy a kormány valóban megcélozza a szektort a költségvetési bevételek növelése érdekében - írja a Reuters. Hasonló játszódott le az elmúlt egy-két hétben Lengyelországban és Olaszországban is.

Az Institute for Public Policy Research (IPPR) ajánlása szerint Rachel Reeves pénzügyminiszternek az őszi költségvetésben meg kellene adóztatnia a bankokat azok után a fontmilliárdok után, amelyeket a Bank of England (BoE) központi banknál tartott tartalékok kamataiként kapnak.

A kutatóintézet szerint a BoE kötvényvásárlási programja révén a bankokhoz kerülő évi mintegy 22 milliárd font valójában támogatásnak minősül. Az IPPR szerint egy új adó a kapott kamatok után nagyobb mozgásteret biztosítana Reevesnek költségvetési céljainak teljesítéséhez.

A brit bankok részvényei a legrosszabbul teljesítő papírok voltak a nagy európai vállalatok STOXX 600 indexében pénteken,

miután a Financial Times arról számolt be, hogy az ágazatban növekvő félelem tapasztalható Reeves bankokat célzó intézkedéseivel kapcsolatban. Ezzel szemben 2024 eleje óta jelentős emelkedést mutattak a magasabb kamatlábak miatt javuló jövedelmezőségnek köszönhetően.

A brit pénzügyminisztérium szóvivője szerint a közpénzügyek megerősítésének legjobb módja a gazdasági növekedés felgyorsítása, és hangsúlyozta, hogy az adó- és kiadáspolitika változtatása nem az egyetlen eszköz erre.

A brit bankok több százmilliárd font tartalékot tartanak a BoE-nél, nagyrészt a 2008-2009-es globális pénzügyi válság idején elindított mennyiségi lazítás (QE kötvényvásárlási program) eredményeként. A bankok a BoE irányadó kamatlába szerint kapnak kamatot a tartalékokra, amely most magasabb, mint a QE program idején volt.

A UK Finance ágazati csoport szerint a bankok tavaly közel 45 milliárd font adót fizettek. Egy újabb adó szerinte "nemzetközileg kevésbé versenyképessé tenné az Egyesült Királyságot, és ellentétes lenne a kormány azon céljával, hogy támogassa a pénzügyi szolgáltatási szektort" a növekedés érdekében - közölte egy szóvivő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

