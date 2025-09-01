Elindult a Minősített Vállalati Hitel, az OTP-nél már igényelhető

A Magyar Nemzeti Bank a bankrendszeri verseny erősítése érdekében útjára indította a Minősített Vállalati Hitel (MVH) minősítést, amelyre augusztusban négy nagybank nyújtott be pályázatot. A jegybank és a Magyar Bankszövetség megállapodása nyomán életre hívott konstrukció célja, hogy a kkv-k széles köre számára elérhető, egységes, áttekinthető feltételrendszerű beruházási hitelek kerüljenek a piacra, egyszerű és gyors ügyintézés, valamint kedvező árazás mellett. Az első minősített hitelek felvételére a mai naptól van lehetőség az OTP Bank fiókjaiban - közölte a jegybank.

MNB: indul az MVH

A jegybank az elmúlt időszakban intenzív egyeztetést folytatott a Magyar Bankszövetséggel a vállalati hitelezési aktivitás piaci alapú élénkítése kapcsán, különös tekintettel a kkv-szektorra. A közös munka eredményeként a Magyar Nemzeti Bank a korábban alkalmazott Minősített Fogyasztóbarát termékek mintájára,

2025. augusztus 1-jétől elérhetővé tette a Minősített Vállalati Hitel (MVH) minősítést bankok számára.

A megjelölést a jegybank által meghatározott feltételeknek megfelelő forint alapú, beruházási célú vállalati hiteltermékek nyerhetik el. A részletes pályázati feltételek alapján a hitelintézetek 2025. augusztus 1-jétől kérhetik termékeik minősítését. A pályázatok elbírálását követően a mai naptól elérhetővé válik a vállalkozások számára a Minősített Vállalati Hitel az OTP Bank fiókjaiban.

A pályázatok elbírálása továbbra is folyamatos, így a következő hetekben további 3 nagybank fiókjaiban válhat elérhetővé a Minősített Vállalati Hitel. Ezzel az új termék tartósan a piaci gyakorlat részévé válhat, széles körben támogatva a kis- és középvállalkozások beruházási céljait. A pályázati feltételek és a vállalkozások tájékozódását szolgáló információk, valamint a Minősített Vállalati Hiteleket forgalmazó intézmények listája az MNB honlapján érhetők el.

OTP: íme a feltételek és az előnyök

A bank hétvégi közleménye szerint az MNB által meghirdetett Minősített Vállalati Hitelprogram keretében olyan hitelek nyerhetnek minősítést, amelyek:

beruházási célokra fordíthatók (pl. immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzésére, a meglévő vagy bérelt/lízingelt eszközök átalakítására, korszerűsítésére és kapacitásbővítésére)

legalább 2 lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások számára igényelhető,

akár 10 év futamidővel, változó vagy végig fix kamatozással vehetők igénybe (maximum. 23 hónap rendelkezésre tartással és türelmi idővel)

A program további előnyei:

Gyors és hatékony hitelbírálat, amely 15 munkanapon belül lezárulhat (a folyósításra a feltételek teljesítése esetén 10 munkanap áll rendelkezésre)

Kedvező kamatozású, maximált felárral, ami a futamidő első 2 évében nulla

Egyszerű dokumentációval, átlátható feltételrendszerrel igényelhető, akár elektronikusan is

Az OTP Bank hitelintézet szakemberei felkészülten várják az érdeklődőket, teljes körű ügyintézéssel állnak a vállalkozások rendelkezésére - közölték.

