Valami megszakadt a magyarok megtakarításainál

Utoljára három éve, az orosz-ukrán háború kitörésének és az energiaválságnak az évében láttunk a mostaninál gyengébb megtakarítási számokat a magyar lakosságnál. A Bónusz Magyar Állampapírok szeptember végi több mint 400 milliárdos lejárata és az önerőt igénylő Otthon Start elindulása nem ad magyarázatot a jelenségre, mélyebb okai lehetnek.

115 ezer milliárd forinton állt szeptember végén a magyar háztartások pénzügyi vagyona, adósságokkal csökkentve pedig 97 ezer milliárd forintról beszélünk – mutatják az MNB friss előzetes pénzügyi számlák statisztikái. GDP-arányosan ez meglehetősen jónak számít Európában.

Ugyanakkor a harmadik negyedévben valami megszakadt, és emiatt már az év egészében is lassulást látunk a megtakarítások képződésében: nominálértéken és reálértéken is három éve nem látott mélypontra süllyedt az általunk megtakarításnak tekintett pénzügyi eszközök állományának a növekedése, ahogy alábbi ábránk mutatja.

Ami ennél is rosszabb hír, az az, hogy a tranzakciós adatokról ugyanez mondható el, tehát nem egy esetlegesen rosszra forduló piaci hozamkörnyezet áll a jelenség mögött.