Otthon Start: máris megjelentek az új szabályok a Magyar Közlönyben
Otthon Start: máris megjelentek az új szabályok a Magyar Közlönyben

Portfolio
Megjelent a Magyar Közlönyben, hogy a Magyar Nemzeti Bank módosítja a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozását. A változtatások érintik az elsőlakás-vásárlókra vonatkozó hitelfedezeti arányt és a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató korlátokat - jelentette a Magyar Közöny.
Az MNB új rendelete módosítja a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendeletet a prudens és hatékony lakossági hitelezés érdekében. A változtatások fokozatosan lépnek életbe 2025 szeptemberétől 2026 januárjáig.

A módosítás értelmében az elsőlakás-vásárlók esetében az ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott forinthiteleknél és pénzügyi lízingeknél a kitettség értéke elérheti az ingatlan forgalmi értékének 90%-át. Ez azokra az ügyfelekre vonatkozik, akik a hitelkérelem benyújtásáig nem rendelkeztek lakásban 50%-ot elérő tulajdoni hányaddal, vagy csak olyan lakástulajdonnal rendelkeztek, amely jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal terhelt.

A rendelet több ponton is módosítja a jövedelemigazolásra vonatkozó előírásokat. A jövőben a munkáltatói igazolásnak és egyéb dokumentumoknak a hitelkérelem elbírálásától számított 12 hónapnál nem lehetnek régebbiek.

Jelentősen emelkednek a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató számításánál figyelembe vehető jövedelemhatárok is. A korábbi négyszázötvenezer forintos határ ötszázötvenezer forintra, míg a hatszázezer forintos korlát nyolcszázezer forintra növekszik.

A rendelet 2025. december 1-jétől hatályon kívül helyezi azt a rendelkezést, amely az ügyfelek írásbeli nyilatkozatát írta elő bizonyos esetekben.

A jövedelemhatárokra vonatkozó módosítások pedig 2026. január 1-jén lépnek hatályba.

Az MNB korábban azt közölte, hogy eltörli a 41 éves életkori limitet az MNB, ennek köszönhetően nemcsak a fiatal, hanem minden elsőlakás-vásárló számára megnyílik a lehetőség a 10%-os önerő kihasználására. A jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) szabályozás viszont szigorodik, a magasabb (a kereset arányában 60%-os) eladósodottsághoz 600 ezer forint helyett már 800 ezer forint igazolt nettó jövedelemre lesz szükség. 

