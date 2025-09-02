Farkas Ádám: az európai hatóságok csapdába ejtik a bankok tőkéjét és likviditását

A magyar Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének egykori elnöke, Farkas Ádám vezette Association for Financial Markets in Europe (AFME) kedden közzétett jelentésében lesújtó képet fest az európai szabályozókról, mondván,

több százmilliárd eurónyi tőkét és likviditást "tartanak fogva" nemzeti korlátok mögött,

túl lassan hagyják jóvá a fúziókat, és

nem harmonizálják az uniós szabályokat.

"Elméletben lehetséges Németországban betéteket gyűjteni és Olaszországban hiteleket nyújtani – ahogy Kansasban is gyűjthetsz betéteket és Kaliforniában hiteleket nyújthatsz –, de

a valóságban a nemzeti korlátok miatt ez nem lehetséges

"– nyilatkozta egy nagy európai bank vezető tisztségviselője.

A jelentés szerint az EU-s bankok közötti határokon átnyúló fúziók egyértelműen csökkentek az elmúlt két évtizedben, korlátozva a konszolidációt és a hatékonyság növelését, amit a "több hatóságot érintő nehézkes engedélyezési folyamatoknak" tulajdonítanak.

Az AFME adatai szerint az EU-ban

a banki egyesülések és felvásárlások az elmúlt három évben átlagosan 285 napig tartottak, ami 100 nappal több, mint egy évtizeddel ezelőtt.

Összehasonlításképpen, az átlagos amerikai banki ügylet 219 napot, az Egyesült Királyságban 173 napot, Svájcban pedig 85 napot vesz igénybe.

Bár mutatkoznak jelei a határokon átnyúló EU-s banki ügyletek élénkülésének, mint például a francia BPCE 6,4 milliárd eurós ajánlata a portugál Novo Bancóra júniusban, az ilyen lépések gyakran politikai ellenállást váltanak ki, ahogy az olasz UniCredit németországi Commerzbankba történő befektetése esetében is történt.

Az AFME becslése szerint, amint az euróövezeti bankok eszközállománya meghaladja a 451 milliárd eurót, negatív szinergiáktól szenvednek, mivel adminisztratív költségeik az összes eszközhöz viszonyítva emelkedni kezdenek. "A méretgazdaságosság korlátai és a befejezetlen bankunió miatt az uniós bankok nem tudják felvenni a versenyt amerikai társaik méretével és jövedelmezőségével" – állapította meg a jelentés.

Az érdekvédelmi csoport szerint az EU szigorúbb követelményeket támaszt, mint az USA vagy az Egyesült Királyság a bankok számára egy olyan további adósságréteg létrehozására, amelyet a szabályozók válság esetén leírhatnak vagy tőkévé alakíthatnak át – ezt MREL-nek, vagyis a szavatoló tőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelménynek nevezik.

Az AFME felszólította az Európai Központi Bankot és a nemzeti hatóságokat, hogy szüntessék meg a határokon átnyúló banki szolgáltatások számos akadályát, mondván, ez szükséges az EU pénzügyi stabilitásának és növekedési kilátásainak javításához.

A bankunión belül határokon átnyúló módon működő bankok jövedelmezőségét súlyosan akadályozza a tőkét és likviditást csapdába ejtő töredezett megközelítés

– mondta Farkas Ádám, az AFME vezérigazgatója. "Ennek megváltoztatása átalakító hatással lenne a gazdasági hatékonyságra" - tette hozzá.

Címlapkép forrása: Jasper Juinen/Bloomberg via Getty Images