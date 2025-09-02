  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: Amerikában megy tőzsdére az európai sztárfintech
Itt a bejelentés: Amerikában megy tőzsdére az európai sztárfintech

A svéd fintech vállalat, a Klarna akár 1,27 milliárd dollárt is bevonhat a régóta várt amerikai tőzsdei bevezetése során. A bankok és a fintech támadók versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

A vállalat és befektetői 34,3 millió részvényt kívánnak értékesíteni az IPO keretében,

a részvényenkénti ár várhatóan 35 és 37 dollár között alakul

- derül ki a kedden közzétett szabályozói dokumentumból.

A Klarna, amely évek óta tervezi a New York-i tőzsdei megjelenést, áprilisban felfüggesztette terveit a globális piacok bizonytalansága miatt, rögtön azt követően, hogy az Egyesült Államok Donald Trump elnöksége alatt vámháborút indított kereskedelmi partnereivel szemben.

A "vásárolj most, fizess később" (BNPL) szolgáltatást nyújtó hitelező a befektetői figyelem középpontjába került, miután értékelése 5,5 milliárd dollárról 46,5 milliárd dollárra emelkedett mindössze két év alatt, három finanszírozási kör eredményeként 2020 közepe és 2021 között.

A Klarna részvényeivel a New York-i Értéktőzsdén "KLAR" ticker szimbólum alatt lehet majd kereskedni. A kibocsátás vezető jegyzési garanciavállalói a Goldman Sachs, a J.P. Morgan és a Morgan Stanley lesznek.

Amerikában mehet tőzsdére az európai sztárfintech

Padlógázzal ronthat a bankoknak a Klarna

AI-klónt vet be az egyik sztárfintech

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

