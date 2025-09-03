  • Megjelenítés
Máris enyhült a szorítás az amerikai bankokon, Trumpnak köszönhetik az egészet
Bank

Máris enyhült a szorítás az amerikai bankokon, Trumpnak köszönhetik az egészet

Portfolio
Az amerikai pénzügyi felügyeleti szervek enyhítik a bankok ellenőrzését Trump elnöksége alatt, ami már most érezhető könnyebbséget jelent a pénzintézetek számára – írja a Reuters.

Az iparági vezetők beszámolói szerint az elmúlt hónapokban a pénzügyi felügyeleti szervek – köztük a Pénzforgalmi Ellenőrzési Hivatal (OCC), a Federal Reserve és a Fogyasztóvédelmi Pénzügyi Védelem Hivatala (CFPB) – elhalasztották, csökkentették vagy törölték a banki vizsgálatok egy részét. Az enyhébb megközelítés főként a nem alapvető banki területekre vonatkozik, mint a reputációs kockázat, klímaváltozási kockázat, valamint a sokszínűség és befogadás kérdései.

A felügyeletek szűkítik a vizsgálatok hatókörét – beleértve néhány kritikus banki területet is – azáltal, hogy pontosabban meghatározzák a vizsgálat tárgyát, és szigorúbban követik a vizsgálati szabályzatokat. Emellett enyhébb megközelítést alkalmaznak a problémák kijavítására vonatkozó utasításoknál is.

A hatóságok korábban gyakran adtak ki hivatalos fegyelmi leveleket, úgynevezett figyelmet igénylő ügyek vagy azonnali figyelmet igénylő ügyek kapcsán, amelyek sürgős intézkedésre szólították fel a bankokat.

A pénzintézetek szerint ezek a figyelmeztetések gyakran túlzottan agresszívek voltak mind számban, mind hangnemben.

A felügyeletek most kevésbé támaszkodnak ezekre a hivatalos értesítésekre, helyettük kevésbé formális kommunikációt alkalmaznak a problémák kijavítására.

A változások részét képezik annak a Trump által vezérelt szélesebb szabályozói törekvésnek, hogy a felügyeletet a hitelintézetek biztonságát és stabilitását mérő kulcsfontosságú pénzügyi mutatókra összpontosítsák. Egyes esetekben pedig a létszámcsökkentések és a kormányzati létszámstop miatti személyzethiány is közrejátszott a vizsgálatok visszafogásában.

A demokraták és számos szabályozási szakértő szerint a hatékony felügyeletnek holisztikus szemlélettel kellene vizsgálnia a banki kockázatokat. Rámutatnak arra is, hogy a felügyeleti hiányosságok részben felelősek voltak három bank 2023-as összeomlásáért, ami után a szabályozók szigorították a felügyeletet.

Kapcsolódó cikkünk

Végleg lehúzta a rolót a startupok bankja, ez a legnagyobb amerikai bankcsőd a 2008-as pénzügyi válság óta

Bár a Trump által kinevezett tisztviselők ígéretet tettek a felügyelet átalakítására, amely szerintük túlságosan eltávolodott az alapvető pénzügyi kockázatkezeléstől, a folyamat bizalmas jellegű, és a tisztviselők nem hoztak nyilvánosságra sok részletet. Az OCC közleménye szerint a hivatal "újraértékeli felügyeleti megközelítését, hogy az megfeleljen törvényi küldetésének és olyan kockázattűrést tükrözzön, amely lehetővé teszi a bankok számára a gazdasági növekedés támogatását".

A Fed felügyeleti alelnöke, Michelle Bowman – akit Trump nevezett ki – júniusban kijelentette, hogy a felügyeleti minősítések kapcsán „ésszerűbb” megközelítést tervez alkalmazni.

Kapcsolódó cikkünk

Ránk tör az amerikai adósságválság? Szörnyű veszélyt vizionál a milliárdos befektető

Farkas Ádám: az európai hatóságok csapdába ejtik a bankok tőkéjét és likviditását

A bankfiókok harmada tűnt el Nagy-Britanniában, fele Hollandiában

Besokalltak a bankok, új szabályozást sürgetnek Amerikában

Bréking: végre elindulhat a kamatcsökkentés az USA-ban!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
10 százalék
Bank
Otthon Start: hiába lazított az MNB, nem mindenkinek lesz elég a 10%-os önerő
Pénzcentrum
Küszöbön a végső rezsicsökkentés: így válhatunk le végleg a méregdrága orosz gázról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility