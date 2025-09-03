Máris enyhült a szorítás az amerikai bankokon, Trumpnak köszönhetik az egészet

Az amerikai pénzügyi felügyeleti szervek enyhítik a bankok ellenőrzését Trump elnöksége alatt, ami már most érezhető könnyebbséget jelent a pénzintézetek számára – írja a Reuters.

Az iparági vezetők beszámolói szerint az elmúlt hónapokban a pénzügyi felügyeleti szervek – köztük a Pénzforgalmi Ellenőrzési Hivatal (OCC), a Federal Reserve és a Fogyasztóvédelmi Pénzügyi Védelem Hivatala (CFPB) – elhalasztották, csökkentették vagy törölték a banki vizsgálatok egy részét. Az enyhébb megközelítés főként a nem alapvető banki területekre vonatkozik, mint a reputációs kockázat, klímaváltozási kockázat, valamint a sokszínűség és befogadás kérdései.

A felügyeletek szűkítik a vizsgálatok hatókörét – beleértve néhány kritikus banki területet is – azáltal, hogy pontosabban meghatározzák a vizsgálat tárgyát, és szigorúbban követik a vizsgálati szabályzatokat. Emellett enyhébb megközelítést alkalmaznak a problémák kijavítására vonatkozó utasításoknál is.

A hatóságok korábban gyakran adtak ki hivatalos fegyelmi leveleket, úgynevezett figyelmet igénylő ügyek vagy azonnali figyelmet igénylő ügyek kapcsán, amelyek sürgős intézkedésre szólították fel a bankokat.

A pénzintézetek szerint ezek a figyelmeztetések gyakran túlzottan agresszívek voltak mind számban, mind hangnemben.

A felügyeletek most kevésbé támaszkodnak ezekre a hivatalos értesítésekre, helyettük kevésbé formális kommunikációt alkalmaznak a problémák kijavítására.

A változások részét képezik annak a Trump által vezérelt szélesebb szabályozói törekvésnek, hogy a felügyeletet a hitelintézetek biztonságát és stabilitását mérő kulcsfontosságú pénzügyi mutatókra összpontosítsák. Egyes esetekben pedig a létszámcsökkentések és a kormányzati létszámstop miatti személyzethiány is közrejátszott a vizsgálatok visszafogásában.

A demokraták és számos szabályozási szakértő szerint a hatékony felügyeletnek holisztikus szemlélettel kellene vizsgálnia a banki kockázatokat. Rámutatnak arra is, hogy a felügyeleti hiányosságok részben felelősek voltak három bank 2023-as összeomlásáért, ami után a szabályozók szigorították a felügyeletet.

Bár a Trump által kinevezett tisztviselők ígéretet tettek a felügyelet átalakítására, amely szerintük túlságosan eltávolodott az alapvető pénzügyi kockázatkezeléstől, a folyamat bizalmas jellegű, és a tisztviselők nem hoztak nyilvánosságra sok részletet. Az OCC közleménye szerint a hivatal "újraértékeli felügyeleti megközelítését, hogy az megfeleljen törvényi küldetésének és olyan kockázattűrést tükrözzön, amely lehetővé teszi a bankok számára a gazdasági növekedés támogatását".

A Fed felügyeleti alelnöke, Michelle Bowman – akit Trump nevezett ki – júniusban kijelentette, hogy a felügyeleti minősítések kapcsán „ésszerűbb” megközelítést tervez alkalmazni.

