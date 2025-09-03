Máris enyhült a szorítás az amerikai bankokon, Trumpnak köszönhetik az egészet

Az iparági vezetők beszámolói szerint az elmúlt hónapokban a pénzügyi felügyeleti szervek – köztük a Pénzforgalmi Ellenőrzési Hivatal (OCC), a Federal Reserve és a Fogyasztóvédelmi Pénzügyi Védelem Hivatala (CFPB) – elhalasztották, csökkentették vagy törölték a banki vizsgálatok egy részét. Az enyhébb megközelítés főként a nem alapvető banki területekre vonatkozik, mint a reputációs kockázat, klímaváltozási kockázat, valamint a sokszínűség és befogadás kérdései.
A felügyeletek szűkítik a vizsgálatok hatókörét – beleértve néhány kritikus banki területet is – azáltal, hogy pontosabban meghatározzák a vizsgálat tárgyát, és szigorúbban követik a vizsgálati szabályzatokat. Emellett enyhébb megközelítést alkalmaznak a problémák kijavítására vonatkozó utasításoknál is.
A hatóságok korábban gyakran adtak ki hivatalos fegyelmi leveleket, úgynevezett figyelmet igénylő ügyek vagy azonnali figyelmet igénylő ügyek kapcsán, amelyek sürgős intézkedésre szólították fel a bankokat.
A pénzintézetek szerint ezek a figyelmeztetések gyakran túlzottan agresszívek voltak mind számban, mind hangnemben.
A felügyeletek most kevésbé támaszkodnak ezekre a hivatalos értesítésekre, helyettük kevésbé formális kommunikációt alkalmaznak a problémák kijavítására.
A változások részét képezik annak a Trump által vezérelt szélesebb szabályozói törekvésnek, hogy a felügyeletet a hitelintézetek biztonságát és stabilitását mérő kulcsfontosságú pénzügyi mutatókra összpontosítsák. Egyes esetekben pedig a létszámcsökkentések és a kormányzati létszámstop miatti személyzethiány is közrejátszott a vizsgálatok visszafogásában.
A demokraták és számos szabályozási szakértő szerint a hatékony felügyeletnek holisztikus szemlélettel kellene vizsgálnia a banki kockázatokat. Rámutatnak arra is, hogy a felügyeleti hiányosságok részben felelősek voltak három bank 2023-as összeomlásáért, ami után a szabályozók szigorították a felügyeletet.
Bár a Trump által kinevezett tisztviselők ígéretet tettek a felügyelet átalakítására, amely szerintük túlságosan eltávolodott az alapvető pénzügyi kockázatkezeléstől, a folyamat bizalmas jellegű, és a tisztviselők nem hoztak nyilvánosságra sok részletet. Az OCC közleménye szerint a hivatal "újraértékeli felügyeleti megközelítését, hogy az megfeleljen törvényi küldetésének és olyan kockázattűrést tükrözzön, amely lehetővé teszi a bankok számára a gazdasági növekedés támogatását".
A Fed felügyeleti alelnöke, Michelle Bowman – akit Trump nevezett ki – júniusban kijelentette, hogy a felügyeleti minősítések kapcsán „ésszerűbb” megközelítést tervez alkalmazni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Fájdalmas pofont adtak Donald Trump egyik legradikálisabb lépésének
Elgáncsolták az ellentmondásos törvény alkalmazását.
Meghalt egy kamasz a ChatGPT tanácsa után, változás jön a modellnél
Lépett az OpenAI.
Kellemetlen meglepetés érkezett a turizmus főszezonjáról
Kevesebbet nyaraltak itthon a magyarok.
Trump üzenete egyértelmű: ne számítson sok jóra ez az ország
Nem tervezi csökkenteni a rekord magas vámokat az elnök.
Otthon Start: hiába lazított az MNB, nem mindenkinek lesz elég a 10%-os önerő
Van azért egy mindenki számára lehetséges menekülőút.
Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde
0,6 százalékos a plusz.
Jön az első európai ETF, amelyik titkolja, hogy mibe fektet
Ezzel meggátolja, hogy beleköpjenek a levesébe.
Dél-koreai atom- és hidrogéntechnológiával erősítene Szerbia – 2040-re jöhet az első atomerőmű
Régiós kihatása is lehet.
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban