Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte

Aki dubaji csokit, angyalhajat vagy ruby csokit szeretne a Mikulás-csomagba vagy a karácsonyfa alá csempészni, annak igencsak mélyre kell a zsebébe nyúlnia, a prémium gyártók termékei ugyanis ma már akár 6-8 ezer forintba is kerülhetnek. Ám miközben ezek az extra különlegességek hódítanak a világban, sok család az emelkedő árak miatt már a klasszikus üreges Mikulást sem képes megfizetni. Az idei szezon slágerédességeiről és a kakaótermesztés aktuális kihívásairól beszélgetünk az Alapvetés podcast mai műsorában Miklós Pannával, a Nestlé confectionary üzletágának vezetőjével.

Mikuláshoz és karácsonyhoz közeledve minden hipermarketben a bejárat közelébe kerülnek a csokoládék, szaloncukrok és a különféle desszertek, így nem volt kérdés számunkra, hogy az Alapvetés podcast mai epizódjában az édességpiac aktuális slágereivel, valamint a kakaótermelés nehézségeivel és a csokoládépiacon tapasztalható ármozgásokkal foglalkozunk.

KÖVESS MINKET

Miklós Panna, a Nestlé confectionary üzletágának vezetője a beszélgetésben arra is kitér, hogy a csokoládégyártók milyen alternatív alapanyagokkal és megoldásokkal próbálják ellensúlyozni a kakaótermesztés hektikusságát és igaz-e, hogy a piac legkésőbb 2030-ig tudja kiszolgálni a növekvő igényeket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images