  • Megjelenítés
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Podcast

Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte

agrarszektor.hu
Aki dubaji csokit, angyalhajat vagy ruby csokit szeretne a Mikulás-csomagba vagy a karácsonyfa alá csempészni, annak igencsak mélyre kell a zsebébe nyúlnia, a prémium gyártók termékei ugyanis ma már akár 6-8 ezer forintba is kerülhetnek. Ám miközben ezek az extra különlegességek hódítanak a világban, sok család az emelkedő árak miatt már a klasszikus üreges Mikulást sem képes megfizetni. Az idei szezon slágerédességeiről és a kakaótermesztés aktuális kihívásairól beszélgetünk az Alapvetés podcast mai műsorában Miklós Pannával, a Nestlé confectionary üzletágának vezetőjével.

Mikuláshoz és karácsonyhoz közeledve minden hipermarketben a bejárat közelébe kerülnek a csokoládék, szaloncukrok és a különféle desszertek, így nem volt kérdés számunkra, hogy az Alapvetés podcast mai epizódjában az édességpiac aktuális slágereivel, valamint a kakaótermelés nehézségeivel és a csokoládépiacon tapasztalható ármozgásokkal foglalkozunk.

KÖVESS MINKET

Miklós Panna, a Nestlé confectionary üzletágának vezetője a beszélgetésben arra is kitér, hogy a csokoládégyártók milyen alternatív alapanyagokkal és megoldásokkal próbálják ellensúlyozni a kakaótermesztés hektikusságát és igaz-e, hogy a piac legkésőbb 2030-ig tudja kiszolgálni a növekvő igényeket.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb népszerű termékek mentek össze a boltokban

Hiába minden, drága lesz karácsonykor a csokoládé

Nagyot drágult a kakaó

Bezuhant a kakaó ára

Választott Elefántcsontpart, negyedik ciklusa jöhet a regnáló elnöknek

Fontos bejelentés jön a kakaóval kapcsolatban

Ecuador letarolja a kakaópiacot

Ég a ház: súlyos kakaóhiánynak nézünk elébe

Durva változás jön karácsonykor: ennyivel lesznek kisebbek a szaloncukrok

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Oroszországot: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester
Felbukkantak az oroszok Liman kapujában, támadás érte Moszkvát - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility