Dőlnek a rekordok a magyar biztosítási piacon, de nem mind arany, ami fénylik

17%-nál jár idén a magyar biztosítási szektor díjbevételének a növekedése, amit látatlanban valószínűleg bárki aláírta volna az ágazatból év elején. Szépen hangzik a 69 milliárdnál járó, és év végére akár 90 milliárd forintra hízó, nominális rekordot jelentő adózott nyereség is, mindemögött azonban főleg egyszeri és átmeneti hatások állnak, élükön az extraprofitadó idei kedvező változásával. Néhány szegmenst leszámítva meglehetősen lassú, de stabil bővülés jellemzi a magyar biztosítási szektort.

Közzétette az MNB csütörtökön a magyar biztosítási szektor harmadik negyedéves statisztikáit, ezek alapján

az életbiztosítások díjbevétele a harmadik negyedévben 17,1%-kal, az év eddig eltelt részében 31,5%-kal múlta felül az egy évvel korábbit,

a nem-életbiztosításoknál a harmadik negyedév 7,5%-os, az első három negyedév összesen 9,1%-os növekedést hozott,

a teljes biztosítási piacon a harmadik negyedévben 11,0%-os, kumuláltan idén 17,3%-os növekedést látunk.

Ezek meglehetősen impresszív számok, az okokra még visszatérünk. Összesen 1504 milliárdnyi díjbevételt realizált a szektor, így ahogy a MABISZ csütörtöki konferenciáján is elhangzott:

2025-ben először átlépheti a 2000 milliárd forintos díjbevételt a szektor.