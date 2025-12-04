Dőlnek a rekordok a magyar biztosítási piacon, de nem mind arany, ami fénylik

Közzétette az MNB csütörtökön a magyar biztosítási szektor harmadik negyedéves statisztikáit, ezek alapján
- az életbiztosítások díjbevétele a harmadik negyedévben 17,1%-kal, az év eddig eltelt részében 31,5%-kal múlta felül az egy évvel korábbit,
- a nem-életbiztosításoknál a harmadik negyedév 7,5%-os, az első három negyedév összesen 9,1%-os növekedést hozott,
- a teljes biztosítási piacon a harmadik negyedévben 11,0%-os, kumuláltan idén 17,3%-os növekedést látunk.
Ezek meglehetősen impresszív számok, az okokra még visszatérünk. Összesen 1504 milliárdnyi díjbevételt realizált a szektor, így ahogy a MABISZ csütörtöki konferenciáján is elhangzott:
2025-ben először átlépheti a 2000 milliárd forintos díjbevételt a szektor.
