Rendkívüli közgyűlést tart a CIG Pannónia

A CIG Pannónia igazgatósága tájékoztatja a befektetőket, hogy 2025. október hó 6-án, 9:00 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tart.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A rendkívüli közgyűlés helye: Courtyard by Marriott Budapest City Center, 1088 Budapest, József körút 5., 1. emelet, Jászai Mari terem

A rendkívüli közgyűlésen való részvétel módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján.

A téma a következő lesz: döntés új igazgatósági tag megválasztásáról, díjazásának megállapításáról. Ezzel kapcsolatban javasolja a társaság a jogi és üzlettámogatási vezérigazgató-helyettesének posztját betöltő

Kozma Dávid igazgatósági tagnak történő megválasztását.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ