Sokan lecsúsztak az Otthon Startról, itt az újabb történelmi rekord a lakossági hitelezésben
Portfolio
Kiemelkedően erős volt a lakossági hitelezésben a július hónap, hiszen 311 milliárd forintnyi új szerződéses volument értek el a bankok, ami új történelmi havi rekordot és 18%-os éves növekedést jelent. Önmagához képest a vállalati hitelezés is meglepően jól teljesített most.
Közzétette júliusi hitel- és betéti statisztikáit a Magyar Nemzeti Bank, ez alapján

  • a lakáshitel-szerződések 142 milliárd forintos volumene egy hajszálnyival maradt csak el az előző két hónapitól, és 3,8%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál, tehát ekkor még nem lehetett jelentős az Otthon Start hitel miatti kivárás,
  • a személyi kölcsönök újabb történelmi rekordot döntöttek 107 milliárdos volumennel, 33,6%-kal múlva felül egyúttal az egy évvel korábbi volument is,
  • a babaváró hitelek 20 milliárdos kihelyezése viszont 4,8%-kal elmarad az egy évvel korábbitól,
  • munkáshitelből pedig 13,5 milliárd „fogyott”, ami viszonylag alacsony hitelfelvételi kedvet jelent, de jobb a júniusinál.

Az MNB adatai szerint 7324 lakáshitel-szerződést kötöttek a háztartások júliusban, ez a második legmagasabb havi érték volt az év során (egy éve ugyanez 7206 volt). Idén már 48 328 szerződésénél jár a lakáshitelezés, így ha azt feltételezzük, hogy ezek 50%-a jogosult lett volna hitelre (ez egy reálisnak tűnő feltételezés), akkor

mintegy 24 ezren lecsúszhattak a szeptember 1-jén induló lehetőségről.

Eközben a vállalati hitelezés szempontjából meglepően jól sikerült a nyár első két hónapja (az év eddigi két legerősebb hónapja), ugyanis júniusban nettó 216, júliusban 158 milliárd forint volt a nettó hitelfelvétel, vagyis a hitelfelvételek és a -törlesztések egyenlege.

A teljes vállalati hitelállomány 3,4%-os, a háztartási 11,4%-os emelkedést mutat egy év alatt.

