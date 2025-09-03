Közzétette júliusi hitel- és betéti statisztikáit a Magyar Nemzeti Bank, ez alapján
- a lakáshitel-szerződések 142 milliárd forintos volumene egy hajszálnyival maradt csak el az előző két hónapitól, és 3,8%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál, tehát ekkor még nem lehetett jelentős az Otthon Start hitel miatti kivárás,
- a személyi kölcsönök újabb történelmi rekordot döntöttek 107 milliárdos volumennel, 33,6%-kal múlva felül egyúttal az egy évvel korábbi volument is,
- a babaváró hitelek 20 milliárdos kihelyezése viszont 4,8%-kal elmarad az egy évvel korábbitól,
- munkáshitelből pedig 13,5 milliárd „fogyott”, ami viszonylag alacsony hitelfelvételi kedvet jelent, de jobb a júniusinál.
Az MNB adatai szerint 7324 lakáshitel-szerződést kötöttek a háztartások júliusban, ez a második legmagasabb havi érték volt az év során (egy éve ugyanez 7206 volt). Idén már 48 328 szerződésénél jár a lakáshitelezés, így ha azt feltételezzük, hogy ezek 50%-a jogosult lett volna hitelre (ez egy reálisnak tűnő feltételezés), akkor
mintegy 24 ezren lecsúszhattak a szeptember 1-jén induló lehetőségről.
Eközben a vállalati hitelezés szempontjából meglepően jól sikerült a nyár első két hónapja (az év eddigi két legerősebb hónapja), ugyanis júniusban nettó 216, júliusban 158 milliárd forint volt a nettó hitelfelvétel, vagyis a hitelfelvételek és a -törlesztések egyenlege.
A teljes vállalati hitelállomány 3,4%-os, a háztartási 11,4%-os emelkedést mutat egy év alatt.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Ha ez igaz, 20%-os esés jöhet a tőzsdén
Historikus hasonlóságok és naprakész veszélyek is vannak.
Sokan lecsúsztak az Otthon Startról, itt az újabb történelmi rekord a lakossági hitelezésben
Több tízezer hitelfelvevőnek érdemes lett volna várnia valószínűleg.
Fico két nap múlva találkozik Zelenszkijjel, kemény üzenetet visz magával
Az energetika lesz a középpontban.
Hirtelen esni kezdett az olaj ára
Hétvégén fontos döntés jön.
Hasítanak ezek az ETF-ek, a nyomukba sem érnek a hagyományos alapok
Főleg a fiatalok haraptak rá az ETF-ekre.
Figyelmeztet a BKK: forgalomkorlátozásra kell számítani
A Városház tér környékén.
Térgondnoki szolgálat indul Budapesten
A nagyforgalmú köztereken.
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban