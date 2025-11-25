Csúnyán megéghetnek az európai gyártók, ha ez így megy tovább – Itt vannak a friss számok

Az ACEA legújabb statisztikái alapján az uniós újautó-piac ugyan növekedni tudott idén, de szerkezete eközben látványosan elkezdett átalakulni: a benzines és dízel modellek részaránya meredeken zuhan, a hibridek és villanyautók viszik a bővülést, miközben a kínai márkák agresszíven kapaszkodnak fel az eladási rangsorban. A Volkswagen-csoport és a nagy európai szereplők egyelőre tartják a piacot, de több konszern már most részesedést veszít, a Tesla látványosan lassul, és ha a trend folytatódik, néhány éven belül gyökeresen átrajzolódhat az autóipar erőviszonya Európában.

A teljes piac

Az ACEA friss statisztikái szerint január és október között 1,4 százalékkal nőtt az újonnan értékesített személyautók száma az Európai Unióban, így közel 9 millió autót helyeztek forgalomba.

A növekedés ugyan már a negyedik egymást követő hónapban tart, a piac összvolumene még mindig érezhetően elmarad a járvány előtti szinttől. 2019-ben, a járvány előtti utolsó évben az január-októberi időszak mintegy 2 millióval több eladást hozott, egészen pontosan a kummulált időszaki eladások idén 17,9 százalékkal maradnak el a Covid előtti szinttől.

Októberben az eladások 5,8 százalékkal nőttek uniós szinten, elsősorban két fontos piac, a Spanyolország 15,9 százalékos, és Németország 7,8 százalékos növekedésének köszönhetően.