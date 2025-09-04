  • Megjelenítés
A Revolut befektetői zsíros hozamokat tehetnek zsebre
A Revolut befektetői zsíros hozamokat tehetnek zsebre

A Revolut több tranzakciót hajt végre, hogy tovább maradhasson magántulajdonban és szigorú ellenőrzést gyakorolhasson részvényesei felett. A fintech vállalat különböző értékeléseken kínál részvény-visszavásárlási és másodlagos részvényeladási lehetőségeket - jelentette a Bloomberg. A Revolut és a hagyományos bankok versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Az elmúlt hetekben a Revolut olyan ajánlatot tett, amely lehetővé teszi számára

részvényeinek akár 10%-ának visszavásárlását a jogosult befektetőktől.

A vállalat elsősorban a korai befektetőket részesítette előnyben ebben az ajánlatban. Emellett hétfőn másodlagos részvényeladást indított, amely lehetővé teszi a jelenlegi alkalmazottak számára, hogy részvényeik 20%-át eladják új és meglévő támogatóknak. A Revolut friss tőke bevonásáról is tárgyal több céggel, köztük a Greenoaks Capitallel.

A különböző tranzakciók eltérő értékelést adnak a vállalatnak. A másodlagos eladásban az alkalmazottak részvényenként 1381,06 dollárt kaphatnak,

ami 75 milliárd dolláros értékelést jelent a fintechnek.

A visszavásárlásban viszont a Revolut

a tavalyi 45 milliárd dolláros értékelésen, vagyis részvényenként 865,42 dolláron kínálta fel a befektetőknek a kiszállás lehetőségét.

A Revolutnak eddig nem okozott nehézséget a befektetők meggyőzése. A Nik Storonsky alapító és vezérigazgató által vezetett Revolut az elmúlt években gyorsan növekedett, és ma már több mint 60 millió ügyféllel rendelkezik világszerte, ami meghaladja olyan hagyományos versenytársak ügyfélszámát, mint a HSBC vagy a Barclays. Ez segítette a londoni székhelyű fintech vállalatot abban, hogy bevételét 72%-kal 4 milliárd dollárra növelje és nyereségét gyarapítsa.

Magyarországon már több, mint 2 millió ügyfele van a Revolutnak, és állításuk szerint a hazai jelenlét növelésére készülnek a közeljövőben:

Storonsky nettó vagyona csaknem megduplázódott, körülbelül 14 milliárd dollárra nőtt a vállalat magasabb értékelése után, ami a Bloomberg Billionaires Index szerint a világ 201. leggazdagabb emberévé tette őt.

A Revolut a tranzakciók részeként friss tőke bevonását is fontolgatja, ami nagyobb kapacitást biztosítana nemzetközi ügyletekhez. A vállalat terveket fontolgat, hogyan szerezhetne nagyobb jelenlétet az Egyesült Államokban, ahol teljes banki engedély megszerzését vagy egy már engedéllyel rendelkező bank felvásárlását mérlegeli.

A Revolut szigorúan ellenőrzi részvényesei körét, és igyekszik megakadályozni, hogy részvényesei jóváhagyás nélkül értékesítsék részesedésüket külső platformokon.

