  • Megjelenítés
Hatalmas fordulat: a francia bankóriás volt vezérigazgatója igazolt a Revoluthoz
Bank

Hatalmas fordulat: a francia bankóriás volt vezérigazgatója igazolt a Revoluthoz

Portfolio
A Revolut a Societe Generale volt vezérigazgatóját, Frederic Oudea-t nevezte ki nyugat-európai működésének elnökévé, miközben a fintech cég erőteljes terjeszkedésbe kezdett a hagyományos bankokkal szemben - jelentette a Bloomberg.

"Nem állt szándékomban visszatérni egy hagyományos bankhoz" - nyilatkozta Oudea a Bloomberg Newsnak csütörtökön. Hozzátette, hogy ez egy "jó lehetőség egy új vállalkozásban való részvételre" egy olyan cégnél, amely rendelkezik a sikerhez szükséges technológiai és pénzügyi eszközökkel.

A Revolut az elmúlt években gyorsan növekedett,

tavaly már több ügyfelet szolgált ki, mint például a HSBC Holdings. Globálisan a Revolutnak körülbelül 60 millió ügyfele van, bevétele tavaly 72%-kal, 3,1 milliárd fontra nőtt. A cég értékelése a héten zajló részvényeladás során 75 milliárd dollárra emelkedett. 

Oudea 15 éven át vezette Franciaország egyik legnagyobb bankját a 2008-as pénzügyi válságot követően. Irányította a BoursoBank, a SocGen online bankjának bővítését is, amelyet a Revolut közvetlenül célba vesz, miközben jövőre meg akarja duplázni franciaországi ügyfélbázisát 10 millióra. A vállalat helyi banki engedélyért is folyamodik, miközben kontinensszerte terjeszkedik, és 200 munkatársat tervez felvenni párizsi irodájába egy 1 milliárd eurós beruházás részeként. Cossa-Dumurgier megerősítette, hogy a fintech cég jelenleg engedélyezési eljárást folytat a francia pénzügyi felügyeleti hatósággal (ACPR) banki engedély megszerzése érdekében. Az új párizsi központ Spanyolország, Írország, Hollandia, Németország, Románia és Olaszország működését fogja lefedni.

A cég tavaly mexikói banki engedélyt szerzett, júniusban pedig bejelentette, hogy megvásárolja az argentin Banco Cetelemot, a BNP Paribas tulajdonában lévő kis helyi bankot, latin-amerikai terjeszkedése részeként. A vállalat az Egyesült Államokban is nagyobb jelenlétre törekszik.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
fintech banking technology portfolio konferencia
Bank
Azonnali hatállyal távozik a világ egyik legnagyobb fintech vállalatának vezére
Pénzcentrum
Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility