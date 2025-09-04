Üzenetet küldött az Unicredit vezére a Commerzbanknak: a német bankóriás jobban járna az olasz céggel, mint egyedül

Az elmúlt évben az UniCredit 29 százalékos részesedést épített ki a német bankban és szorgalmazta az egyesülést, amit a Commerzbank ellenez. Andrea Orcel vezérigazgató egy konferencián elmondta, hogy az UniCredit eddig nem tudott tárgyalásokat kezdeményezni a Commerzbank és a milánói csoport helyi egysége, a HVB lehetséges egyesüléséről.
"Nagyon szívesen folytatnánk konstruktív párbeszédet bárkivel, aki erre nyitott. Eddig azonban nem sikerült ilyen párbeszédet kialakítanunk" - mondta.
Orcel, aki tapasztalt üzletkötő,
az elmúlt évben átfogó felvásárlási stratégiába kezdett.
A kisebb versenytárs Banco BPM-re tett ajánlatát azonban az olasz kormány meghiúsította, míg a Commerzbankban szerzett részesedés Berlint haragította meg.
"Ez kritikus tényező" - válaszolta Orcel arra a kérdésre, hogy az UniCredit tehet-e ajánlatot a Commerzbank egészére német kormányzati támogatás nélkül. Németország új kormánya, közvetve elutasítva Orcel találkozási kérését, azt javasolta, hogy az UniCredit közvetlenül a Commerzbankkal tárgyaljon, amelynek vezetése határozottan elutasítja az egyesülést.
Az UniCredit negyedévente tart találkozót a Commerzbankkal befektetőként. "Azokat a kérdéseket tesszük fel, amelyeket minden befektető feltenne. Megkapjuk a válaszokat: néhány dologban egyetértünk, néhányban nem" - mondta.
A Commerzbank és a HVB kiegészítő jellege miatt egy egyesülés csak a központi irodákban vezetne "jelentős" munkahelyvesztéshez, mondta Orcel, hozzátéve, hogy a hálózatot ez nem érintené, és a leépítések egyébként is alacsonyabbak lennének a vártnál. "Azt hiszem, a központokban jelentős számú állás szűnne meg, de sokkal kevesebb, mint amiről beszélnek" - mondta. "Még valamit mondanék... ha a Commerzbankot önállóan nézzük öt-hét év múlva, valószínűleg több munkahelyet fognak megszüntetni, mint ha velünk egyesülnének. Mert senki sem tud fennmaradni a bankszektorban 57%-os költség-bevétel aránnyal." A HVB költség-bevétel aránya 2024-ben tovább csökkent, körülbelül 40%-ra a 2023-as 44%-ról.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
