A Revolut összebútorozik a Google Clouddal

A Google a közlemény szerint a Revolut üzleti tevékenységének minden aspektusát fejleszteni fogja, a háttérrendszerektől az ügyfelek által használt alkalmazásokig. A vállalat a Google mesterséges intelligencia és gépi tanulási eszközeit, köztük

a Gemini modelleket is alkalmazza a csalások észlelésének javítására és relevánsabb termékkínálat kialakítására.

David Tirado , a Revolut globális üzletért és profitabilitásért felelős alelnöke kifejtette, hogy a partnerség lehetővé teszi számukra, hogy gyorsan skálázzák ajánlataikat, még személyre szabottabb kiszolgálást nyújtsanak az ügyfeleiknek.

Erre azért is van szükség, mert gyorsan nő a neobank ügyfélszáma: 2015-ben alapított Revolut 2018-ban még 1,5 millió ügyféllel rendelkezett, ma pedig már több mint 60 millióval. Magyarországon már legalább 2 millió ügyfele van a Revolutnak, a hazai terveikről itt írtunk:

