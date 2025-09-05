  • Megjelenítés
A Revolut összebútorozik a Google Clouddal
Bank

A Revolut összebútorozik a Google Clouddal

Portfolio
A Revolut bejelentette stratégiai partnerségének jelentős bővítését a Google Clouddal. A több évre szóló, több millió dolláros együttműködés révén a Revolut a Google Cloud infrastruktúrájára támaszkodik, hogy támogassa övekvő globális rendszereit - közölte a társaság. A Revolut és a hagyományos bankok versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Portfolio Banking Technology 2025
A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A Google a közlemény szerint a Revolut üzleti tevékenységének minden aspektusát fejleszteni fogja, a háttérrendszerektől az ügyfelek által használt alkalmazásokig. A vállalat a Google mesterséges intelligencia és gépi tanulási eszközeit, köztük

a Gemini modelleket is alkalmazza a csalások észlelésének javítására és relevánsabb termékkínálat kialakítására.

David Tirado , a Revolut globális üzletért és profitabilitásért felelős alelnöke kifejtette, hogy a partnerség lehetővé teszi számukra, hogy gyorsan skálázzák ajánlataikat, még személyre szabottabb kiszolgálást nyújtsanak az ügyfeleiknek.

Erre azért is van szükség, mert gyorsan nő a neobank ügyfélszáma: 2015-ben alapított Revolut 2018-ban még 1,5 millió ügyféllel rendelkezett, ma pedig már több mint 60 millióval. Magyarországon már legalább 2 millió ügyfele van a Revolutnak, a hazai terveikről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Elárulta a Revolut vezetője: nagy változások jönnek Magyarországon

Portfolio Banking Technology 2025
A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
fintech banking technology portfolio konferencia
Bank
Azonnali hatállyal távozik a világ egyik legnagyobb fintech vállalatának vezére
Pénzcentrum
Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility