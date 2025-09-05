Azonnali hatállyal távozik a világ egyik legnagyobb fintech vállalatának vezére

A Temenos fintech vállalat csütörtökön jelentette be, hogy Jean-Pierre Brulard távozik a vállalat éléről. Thibault de Tersant elnök közlése szerint a döntés "a Jean-Pierre és csapata közötti interakciók alapos felülvizsgálata" után született meg.

Nem állunk agresszíven szemben Jean-Pierre-rel, de megállapítottuk, hogy a Temenosnak jelenleg nagyon világos vezetésre van szüksége

– nyilatkozta de Tersant a csütörtöki webcaston.

A vállalat közleménye szerint Takis Spiliopoulos pénzügyi igazgató veszi át ideiglenesen a vezérigazgatói pozíciót, miközben megkezdődik az állandó utód keresése.

Spiliopoulos a bejelentést követő telefonkonferencián megerősítette a vállalat teljes évre vonatkozó előrejelzését és 2028-as céljait, hangsúlyozva, hogy a Temenos működési és pénzügyi teljesítménye továbbra is a terveknek megfelelően alakul.

A Temenos bankok és pénzügyi szolgáltatók számára fejleszt vállalati szoftvereket, alaprendszereket, székhelye Genfben található. A vállalatot 1993-ban alapították, és 2001 óta jegyzik a svájci tőzsdén. A Temenos a világ 145 országában több mint 3000 pénzügyi intézményt szolgál ki.

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images