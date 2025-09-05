  • Megjelenítés
Nagy megállapodást kötött a Citigroup és a BlackRock - Ez a vagyonkezelés új iránya?
A BlackRock megállapodást kötött a Citigrouppal, melynek értelmében mintegy 80 milliárd dollárnyi eszközt fog kezelni a bank vagyonkezelési ügyfelei számára - írja a Reuters. A BlackRock ügyvezető igazgatója Pierre Sarrau is előadást fog tartani a Portfolio szeptember 18-ai Future of Finance konferenciáján, nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről, amelyen a vagyonkezelés jövője is fókuszban lesz.
A csütörtökön bejelentett lépés jól illusztrálja azt a növekvő tendenciát, hogy a nagybankok szakosodott vagyonkezelőkkel kötnek partnerséget, miközben

saját vagyonkezelési üzletágaik tevékenységét az ügyfél-tanácsadásra és a pénzügyi tervezésre szűkítik.

A Citi Investment Management (CIM) jelenlegi ügyfelei továbbra is a Citi privátbankáraival dolgoznak együtt vagyonkezelési tanácsadás, eszközallokáció és stratégiaválasztás terén, de a BlackRock fogja kezelni és megvalósítani ezeket a stratégiákat. Az is kiderült, hogy a Citi mindemellett bevezeti a BlackRock Aladdin Wealth platformját privátbankárai és befektetési szakemberei számára.

Christopher Marinac, a Janney Montgomery Scott kutatási igazgatója szerint a Citi "elégedett a BlackRockkal meglévő kapcsolatával, és át kívánja adni fennmaradó házon belüli kezelt eszközeit". A világ legnagyobb vagyonkezelője már most is felügyeli a Citigroup 635 milliárd dolláros ügyfélbefektetéseinek egy részét. "Ez egyben lehetőség a Citi számára, hogy gyorsan további hatékonyságnövelést érjen el, mivel ez a kiszervezés csökkentheti a költségeket" – tette hozzá Marinac.

A partnerség összhangban van Jane Fraser vezérigazgató átszervezési törekvéseivel, amelyek a működés egyszerűsítésére és a vagyonkezelésen elért megtérülés növelésére irányulnak.

A megállapodás értelmében – amely várhatóan 2025 negyedik negyedévében indul – a CIM egyes alkalmazottai a BlackRockhoz csatlakoznak portfóliómenedzserként, hogy továbbra is a Citi ügyfeleit szolgálják.

A BlackRock számára az üzlet jelentős tőkebeáramlást jelent, valamint idővel hozzáférést biztosít a Citi magánpiaci befektetési stratégiáihoz. A vagyonkezelő 2030-ig 400 milliárd dolláros kumulatív magánpiaci forrásbevonást céloz meg, miközben az alacsonyabb díjú indexstratégiák miatt nyomás nehezedik a haszonkulcsára.

