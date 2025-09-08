  • Megjelenítés
Felmérés: tízből hat jogosult azt mondta, hogy felvenné az Otthon Start hitelt
Portfolio
2 000 főnél nagyobb mintán végzett közös (nem reprezentatív) felmérést a Bankmonitor és a Pénzcentrum. A felmérésben résztvevők 35,1%-a mondta azt, hogy jogosultnak tartja magát az Otthon Start hitelre, és közülük 60,5%, azaz a kitöltők 21,2%-a tervezi ténylegesen felvenni a támogatott hitelt.

Az országosan nem reprezentatív felmérés édekesebb eredményei:

  • A hitelfelvételt tervezők átlagos életkora 39 év.
  • Az Otthon Start felvételét tervezők csaknem fele (46,2%) támogatott konstrukció mellett akár piaci hitelt is felvenne, 36,1%-uk kizárólag az alacsony kamatozású, támogatott hitelben gondolkodik, míg tervezgetők 17,1%-a csak a legszükségesebb esetben venne fel kölcsönt. 
  • A fiatalok körében érezhetően nőtt a hitelfelvételi hajlandóság: míg tavaly a 18–30 évesek 58%-a lett volna nyitott valamilyen hitel felvételére, idén már 68%-uk tartozik ebbe a csoportba.
  • Míg tavaly még a lakosság 61%-a gondolta – tévesen –, hogy a bank bármikor egyoldalúan módosíthatja a hitelszerződés feltételeit, addig idén már csak 55% vélekedik így. 
otthon start tablazat 01

Érdemes megjegyezni, hogy a kutatás elsősorban olyan közönség körében zajlott, amely érdeklődik a gazdasági és pénzügyi témák iránt. Az eredmények ezért elsősorban ennek a tudatosabb, érdeklődő rétegnek a véleményét mutatják meg az Otthon Start programról, és nem tekinthetők a teljes lakosság reprezentatív képének. 

