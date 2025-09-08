  • Megjelenítés
Ringbe szállnak a nagybankok a Revoluttal, saját fizetési rendszert fejlesztenek
Ringbe szállnak a nagybankok a Revoluttal, saját fizetési rendszert fejlesztenek

Portfolio
Az ír bankszektor három vezető szereplője közös mobilfizetési szolgáltatást indít Zip Pay néven 2025-ben, hogy felvegye a versenyt a Revoluttal - jelentette a Finextra. A fintech újításokról, a banki digitális versenyről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

Három nagybank - az AIB, a Bank of Ireland és a PTSB - a tervek szerint új szolgáltatást indít: az ügyfelek azonnal küldhetnek, kérhetnek és megoszthatnak pénzösszegeket a rendszert használó ismerőseik mobilszámának segítségével. A napi tranzakciós limit 1000 euró lesz küldés esetén, míg egy tranzakcióban maximum 500 euró kérhető.

A kezdeményezés tulajdonképpen a 2023-ban feladott Synch Payments projekt újragondolása, amely különböző akadályok és a digitális fizetések fejlődése miatt nem valósult meg.

A korábbi próbálkozással ellentétben, amely önálló alkalmazásként működött volna, a Zip Pay közvetlenül a bankok saját mobilalkalmazásaiba integrálódik, így azonnal elérhetővé válik az összesen ötmillió ügyfél számára.

Brian Hayes, az ír Banki és Fizetési Szövetség vezérigazgatója elmondta:

A jogosult ügyfeleket automatikusan regisztráljuk a Zip Pay szolgáltatásra, amely a jövő évi induláskor megjelenik a személyes banki alkalmazásukban. A rendszer a felhasználó telefonkönyvében mentett mobilszámok alapján azonosítja a többi Zip Pay felhasználót. Nincs szükség új kedvezményezett beállítására vagy IBAN, BIC vagy számlaszámok ismeretére - a pénz zökkenőmentesen átutalható a számlák között.

A Zip Pay szolgáltatást a Nexi pénzügyi technológiai cég fejleszti, amely korábban a Synch alkalmazás létrehozására is szerződött. Az indulás után a Zip Pay szolgáltatást minden olyan pénzintézet számára elérhetővé teszik, amely IBAN-számlaszolgáltatást és mobilalkalmazást kínál az ír fogyasztóknak.

A rendszer nagyban hasonlít a hazai Azonnali Fizetési Rendszerhez, ugyanakkor Írországban induláskor nem teljeskörű a programban részt vevők köre, azaz nem minden bank lesz egyből részese ennek.

