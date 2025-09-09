Bemondta a Bank of America, hogy állnak ebben a negyedévben

A Bank of America befektetési banki díjbevételei 10-15 százalékkal növekedhetnek a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest Alastair Borthwick pénzügyi igazgató hétfői bejelentése szerint - írja a Reuters.

A pénzintézet kereskedési bevételei a piaci divízióból várhatóan közepes, egy számjegyű százalékkal emelkednek, ami már a 14. egymást követő negyedéves növekedést jelenti - mondta Borthwick egy befektetői konferencián.

A befektetési banki díjbevételek 10-15 százalékkal nőnek, mi ezzel összhangban, vagy talán kicsit jobban fogunk teljesíteni

- fogalmazott a pénzügyi vezető.

A globális fúziók és felvásárlások értéke elérte a 2600 milliárd dollárt, ami 2021 óta a legmagasabb érték az év első hét hónapjában. A vállalati igazgatóságok növekedési lehetőségeket keresnek, és a mesterséges intelligencia fellendülésével kapcsolatos optimizmus ellensúlyozza az amerikai vámokkal kapcsolatos bizonytalanságot.

Borthwick szerint a fogyasztók pénzügyi helyzete továbbra is egészséges, a hitelkártyás költések gyorsulnak, és kevesebb hitelfelvevő küzd hosszabb távú fizetési késedelmekkel. "A fogyasztó jelenleg ellenállónak tűnik, jól teljesít és jó helyzetben van, ami tükröződik az eszközminőségi mutatóinkban is" - fogalmazott. A kereskedelmi banki eszközminőség szintén erős marad, kivéve a kereskedelmi ingatlanok területén - jegyezte meg a pénzügyi igazgató.

A nettó kamatbevétel várhatóan 6-7 százalékkal növekszik idén a banknál, amit a magasabb kamatfizetések és a fix kamatozású eszközök átárazása hajt. A bank még júliusban megerősítette, hogy a nettó kamatbevétel a negyedik negyedévben eléri a 15,5-15,7 milliárd dollárt, és jövőre további növekedés várható.

A Bank of America november 5-én befektetői napot tart, az első ilyet több mint egy évtized után, amelyen megvitatják a növekedési lehetőségeket az üzletágak között - közölte Borthwick.

