  • Megjelenítés
Bemondta a Bank of America, hogy állnak ebben a negyedévben
Bank

Bemondta a Bank of America, hogy állnak ebben a negyedévben

Portfolio
A Bank of America befektetési banki díjbevételei 10-15 százalékkal növekedhetnek a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest Alastair Borthwick pénzügyi igazgató hétfői bejelentése szerint - írja a Reuters.

A pénzintézet kereskedési bevételei a piaci divízióból várhatóan közepes, egy számjegyű százalékkal emelkednek, ami már a 14. egymást követő negyedéves növekedést jelenti - mondta Borthwick egy befektetői konferencián.

A befektetési banki díjbevételek 10-15 százalékkal nőnek, mi ezzel összhangban, vagy talán kicsit jobban fogunk teljesíteni

- fogalmazott a pénzügyi vezető.

A globális fúziók és felvásárlások értéke elérte a 2600 milliárd dollárt, ami 2021 óta a legmagasabb érték az év első hét hónapjában. A vállalati igazgatóságok növekedési lehetőségeket keresnek, és a mesterséges intelligencia fellendülésével kapcsolatos optimizmus ellensúlyozza az amerikai vámokkal kapcsolatos bizonytalanságot.

Borthwick szerint a fogyasztók pénzügyi helyzete továbbra is egészséges, a hitelkártyás költések gyorsulnak, és kevesebb hitelfelvevő küzd hosszabb távú fizetési késedelmekkel. "A fogyasztó jelenleg ellenállónak tűnik, jól teljesít és jó helyzetben van, ami tükröződik az eszközminőségi mutatóinkban is" - fogalmazott. A kereskedelmi banki eszközminőség szintén erős marad, kivéve a kereskedelmi ingatlanok területén - jegyezte meg a pénzügyi igazgató.

A nettó kamatbevétel várhatóan 6-7 százalékkal növekszik idén a banknál, amit a magasabb kamatfizetések és a fix kamatozású eszközök átárazása hajt. A bank még júliusban megerősítette, hogy a nettó kamatbevétel a negyedik negyedévben eléri a 15,5-15,7 milliárd dollárt, és jövőre további növekedés várható.

A Bank of America november 5-én befektetői napot tart, az első ilyet több mint egy évtized után, amelyen megvitatják a növekedési lehetőségeket az üzletágak között - közölte Borthwick.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Negyvenezer UBS-ügyfél adatait adják ki a franciáknak
Bank
Döntöttek a legnagyobb svájci bankról: rövid lesz a póráz
Pénzcentrum
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility