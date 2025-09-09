Csökken a holland állam részesedése az egykor Magyarországot is megjárt bankban

A 2008-as globális pénzügyi válság csúcspontján sok más pénzintézethez hasonlóan az ABN Amro is állami tulajdonba került, miután csak a holland állam több milliárd eurós pénzinjekciója menthette meg a csődtől.
Az állam 2015-ben visszavezette a bankot a tőzsdére és fokozatosan csökkentette tulajdonrészét.
A bank piaci kapitalizációja mintegy 21,2 milliárd euró. A kormány kedden bejelentett 10 százalékos részvényeladása így 2,1 milliárd euró értékű bevételt jelentene. Ez lesz a negyedik alkalom, hogy az állam csökkenti részesedését a bankban, az ügylet levezénylésében a svájci UBS bank segédkezik.
A részvényeladások harmadik körében, ami júliusban zárult, a kormány 40,5 százalékról a jelenlegi 30,5 százalékra csökkentette részesedését, ami 1,6 milliárd euró bevételt hozott az államnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Nagy a baj: lehet, hogy nem elég erős a magyar gazdaság a 13 százalékos béremeléshez
Még mennek a tárgyalások.
Európa átveheti az USA szerepét, de ehhez komoly reformokra van szükség
Exkluzív interjú a Portfolio-n Harold Jamesszel, a Princeton Egyetem történelem- és nemzetközi ügyek professzorával.
Ez gyors volt: a véres tüntetések után azonnali hatállyal lemondott az ázsiai ország vezetője
K.P. Sarma Oli a hétfői demonstrációkat követően távozik posztjáról.
Darabokra szedték a hírhedt orosz Iszkander rakétát – Egészen elképesztő, miket találtak benne
Moszkva továbbra is képes kijátszani a nyugati szankciókat.
Előkerült Trump sokáig titkolt állítólagos levele: ellenfelei súlyos botrányt, a Fehér Ház rágalmazást kiált
Trump korábban hamis kitalációnak nevezte az egészet.
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.