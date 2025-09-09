  • Megjelenítés
FONTOS Európa átveheti az USA szerepét, de ehhez komoly reformokra van szükség
Csökken a holland állam részesedése az egykor Magyarországot is megjárt bankban
Csökken a holland állam részesedése az egykor Magyarországot is megjárt bankban

MTI
A holland kormány a jelenlegi 30,5 százalékról mintegy 20 százalékra csökkenti az ABN Amro bankban lévő részesedését - áll az államosított vagyont kezelő NL Financial Investments (NLFI) keddi közleményében.
A 2008-as globális pénzügyi válság csúcspontján sok más pénzintézethez hasonlóan az ABN Amro is állami tulajdonba került, miután csak a holland állam több milliárd eurós pénzinjekciója menthette meg a csődtől.

Az állam 2015-ben visszavezette a bankot a tőzsdére és fokozatosan csökkentette tulajdonrészét.

A bank piaci kapitalizációja mintegy 21,2 milliárd euró. A kormány kedden bejelentett 10 százalékos részvényeladása így 2,1 milliárd euró értékű bevételt jelentene. Ez lesz a negyedik alkalom, hogy az állam csökkenti részesedését a bankban, az ügylet levezénylésében a svájci UBS bank segédkezik.

A részvényeladások harmadik körében, ami júliusban zárult, a kormány 40,5 százalékról a jelenlegi 30,5 százalékra csökkentette részesedését, ami 1,6 milliárd euró bevételt hozott az államnak.

