Csökken a holland állam részesedése az egykor Magyarországot is megjárt bankban

A holland kormány a jelenlegi 30,5 százalékról mintegy 20 százalékra csökkenti az ABN Amro bankban lévő részesedését - áll az államosított vagyont kezelő NL Financial Investments (NLFI) keddi közleményében.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A 2008-as globális pénzügyi válság csúcspontján sok más pénzintézethez hasonlóan az ABN Amro is állami tulajdonba került, miután csak a holland állam több milliárd eurós pénzinjekciója menthette meg a csődtől.

Az állam 2015-ben visszavezette a bankot a tőzsdére és fokozatosan csökkentette tulajdonrészét.

A bank piaci kapitalizációja mintegy 21,2 milliárd euró. A kormány kedden bejelentett 10 százalékos részvényeladása így 2,1 milliárd euró értékű bevételt jelentene. Ez lesz a negyedik alkalom, hogy az állam csökkenti részesedését a bankban, az ügylet levezénylésében a svájci UBS bank segédkezik.

A részvényeladások harmadik körében, ami júliusban zárult, a kormány 40,5 százalékról a jelenlegi 30,5 százalékra csökkentette részesedését, ami 1,6 milliárd euró bevételt hozott az államnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ