Döntöttek a legnagyobb svájci bankról: rövid lesz a póráz

A svájci parlament alsóháza elutasította azt a javaslatot, amely teljes körű parlamenti ellenőrzést biztosított volna a banki szabályozás felett, így a UBS-re vonatkozó új tőkekövetelmények valószínűleg az eddig tervezett ütemben léphetnek életbe - írja a Reuters.

A svájci parlament alsóháza hétfőn leszavazta azt a kezdeményezést, amely a törvényhozásnak adta volna a jogot a banki szabályozások teljes körű alakítására. Ez a döntés növeli annak esélyét, hogy az UBS-re vonatkozó szigorúbb tőkekövetelmények

az eredeti terveknek megfelelően 2027-ben életbe léphetnek.

A szabályozás szigorúbb értékelési követelményeket ír elő olyan eszközökre, mint a szoftverek vagy a halasztott adókövetelések. A parlament felsőházának jövő héten még tárgyalnia kell ugyanerről a kérdésről, és esetleg visszaküldheti a javaslatot az alsóháznak az év későbbi szakaszában.

A parlamenti bizottságok korábban támogatták azt az elképzelést, hogy a teljes szabályozást a szövetségi törvényhozás hatáskörébe utalják. A svájci kormány 2023 júniusában mutatta be a banki szabályok szigorítására vonatkozó, régóta várt tervét a Credit Suisse 2023-as összeomlását követően, amelyet később az UBS vásárolt fel.

A terv szerint az UBS-nek akár 26 milliárd dollár további alaptőkét kell találnia a potenciális válságok elleni védekezéshez.

A csomag egyes szabályait a kormány közvetlenül, parlamenti konzultáció nélkül adná ki, ami körülbelül 3 milliárd dollárt tenne ki a teljes összegből.

Az UBS bírálta az új tőkekövetelményeket, azzal érvelve, hogy azok nem arányosak, és hátrányba hozhatják a bankot nemzetközi versenytársaival szemben.

