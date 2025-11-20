Mit művel már megint a forint? Sosem törik le a szárnyát?

Sokan nem így képzelték a 2025-ös évet, amikor januárban 410-415 körül volt az euró árfolyama és küszöbön volt az elnökváltás az MNB-ben. Azóta szinte komolyabb akadály nélkül erősödik a magyar deviza, ami lassan a 380-as szintet is célba veheti az euróval szemben. Így jó úton jár a forint, hogy az utóbbi 25 év legnagyobb éves erősödését produkálja, ehhez már csak egy kicsit kellene kapaszkodnia december végéig.

2025 a forint éve

Tavaly az utolsó negyedévben durva gyengülésen ment keresztül a forint az euróval szemben, így 410 felett zárta a 2024-es évet. Ráadásul már lehetett tudni, hogy tavasszal változás jön a Magyar Nemzeti Bank (MNB) élén, Matolcsy Györgyöt Varga Mihály követi majd az elnöki székben, ezt pedig néhány szakember előzetesen kockázatként értékelte.

Vagyis az év elején az volt a többségi vélemény, hogy inkább a forint további gyengülésére lehet számítani idén, néhány előrejelzésben a 2022 őszén látott 430 feletti euróárfolyam réme is megjelent. Ehhez képest a forint alaposan rácáfolt a kétkedőkre, hiszen az euróval szemben több mint 7%-kal, a dollár ellenében pedig 16,5%-kal értékelődött fel az év eleje óta.

Ráadásul a forint időről időre újabb és újabb lendületet tud venni, amikor már azt gondolnánk, hogy kifullad az erősödés, mindig tud meglepetést okozni. Vagyis most úgy tűnik, hogy