Mit művel már megint a forint? Sosem törik le a szárnyát?

2025 a forint éve
Tavaly az utolsó negyedévben durva gyengülésen ment keresztül a forint az euróval szemben, így 410 felett zárta a 2024-es évet. Ráadásul már lehetett tudni, hogy tavasszal változás jön a Magyar Nemzeti Bank (MNB) élén, Matolcsy Györgyöt Varga Mihály követi majd az elnöki székben, ezt pedig néhány szakember előzetesen kockázatként értékelte.
Vagyis az év elején az volt a többségi vélemény, hogy inkább a forint további gyengülésére lehet számítani idén, néhány előrejelzésben a 2022 őszén látott 430 feletti euróárfolyam réme is megjelent. Ehhez képest a forint alaposan rácáfolt a kétkedőkre, hiszen az euróval szemben több mint 7%-kal, a dollár ellenében pedig 16,5%-kal értékelődött fel az év eleje óta.
Ráadásul a forint időről időre újabb és újabb lendületet tud venni, amikor már azt gondolnánk, hogy kifullad az erősödés, mindig tud meglepetést okozni. Vagyis most úgy tűnik, hogy
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés