Durva romlás a nagyvállalatoknál: egyre több cégvezető szerint baj lehet a kintlévőségekkel

Jelentős változásokat mért a cégvezetők gondolkodásában a K&H nagyvállalati növekedési index a kintlévőségek minőségét illetően. A kérdés vonatkozásában a mutatók nagyságrendileg nézve visszatértek a fél évvel ezelőtti állapothoz. Minden tizedik megkérdezett cégvezető úgy gondolja, hogy a következő 12 hónapban csökkenni fog a minőség, ami pontosan duplája a három hónappal ezelőtt mért adatoknak. A válaszadók kicsit több mint négyötöde nem számol érdemi változással és mintegy 7 százalékuk vár javulást a minőséget tekintve, ami 5 százalékpontos emelkedés az előző negyedévhez képest.

Portfolio Future of Finance 2025 Kiemelten foglalkozunk a credit management aktuális kérdéseivel a Portfolio jövő csütörtöki Future of Finance 2025 konferenciáján. Nem érdemes lemaradni a rendezvényről!

Visszatértek a hat hónappal korábban mért adatokhoz a cégvezetők kintlévőségekkel kapcsolatos várakozásai. Noha hosszú távon nézve alapvetően stabilnak mondható a kintlévőségek minőségéről való gondolkodás – azaz, hogy mennyire látnak esélyt arra, hogy a kiállított számláikat vevőik vagy partnereik ki tudják fizetni -, rövidebb távon nézve előfordulnak olyan nagyobb kilengések, mint amilyen a mostani is.

Jelenleg minden tizedik vállalatnál romlást prognosztizálnak a kintlévőségek kezelhetőségét illetően,

ami főleg a gazdasági bizonytalanság rovására írható. Ugyanakkor még mindig elmarad az orosz-ukrán konfliktus kitörésének évében mért 15 százalékos aránytól, ami az elmúlt 4 év legrosszabb eredménye.

„Az ügyfelek vagy partnerek fizetőképességüket illetően két kategóriába sorolhatók: a megbízható, stabilan fizetők, illetve a kockázatot jelentők vagy egyáltalán nem fizetőképesek csoportjára. Noha tíz százalékponttal csökkent a változatlan minőségű kintlévőségekkel kalkulálók aránya, a vállalatok négyötöde így sem számol érdemi változásokkal e tekintetben. Ha régió szerint vizsgáljuk, főleg Közép-Magyarországon láthatunk elmozdulásokat, de közelítik az itt mért értékeket a keleti régió adatai is. A nyugat-magyarországi cégek maradtak a legstabilabbak, esetükben meghaladja a 90 százalékot is a változatlansággal tervezők aránya” – mondta el Bodor Tibor, a K&H nagyvállalati divíziójának vezetője.

A nagyvállalatok is inkább a biztonságot keresik a jelenlegi, sokszor kiszámíthatatlan gazdasági környezetben. Ennek következtében felértékelődnek azok az együttműködések, jól bevált ügyfél- és partneri kapcsolatok, amelyek már bizonyítottak a múltban. A bizonyos szintű kockázatot mindig jelentő új kapcsolatok kiépítése így egy időre háttérbe szorulhat a cégvezetők prioritásai között.

Portfolio Future of Finance 2025 Kiemelten foglalkozunk a credit management aktuális kérdéseivel a jövő csütörtöki Future of Finance 2025 konferencián, érdemes rá regisztrálni!

Címlapkép forrása: Portfolio