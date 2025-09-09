  • Megjelenítés
Itt a hivatalos ajánlat: ellenséges bankfelvásárlás indulhat Európa nyugati felén
Bank

Itt a hivatalos ajánlat: ellenséges bankfelvásárlás indulhat Európa nyugati felén

Portfolio
A BBVA spanyol nagybank hivatalosan is elindította 14,8 milliárd eurós ellenséges felvásárlási ajánlatát a versenytárs Sabadell bank részvényeire. Elemzők szerint az ajánlott ár emelésére lehet szükség, mivel Sabadell részvényei már meghaladták az eredeti ajánlati árat.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Az új, hivatalos ajánlattételre 16 hónappal az első ellenséges ajánlat után kerül most sor, mivel az eredeti lépés hosszadalmas versenyjogi vizsgálatot indított el.

Kapcsolódó cikkünk

Spanyolországban is meghiúsul az év legnagyobb bankvásárlása?

Áll a bál a banki felvásárlások körül: most a spanyol kormányt figyelmeztette Brüsszel

Több elemző továbbra is arra számít, hogy a BBVA ráemel ajánlatára, mivel a jelenlegi ajánlat szinte megegyezik az eredetileg bejelentettel,

bár a BBVA pénteken azt közölte, hogy nem tervez változtatni az ajánlaton, bár jogilag az elfogadási időszak vége előtt öt napig még megteheti azt. A BBVA által a Sabadell 2024. április 29-i záróárfolyamához képest kínált prémium 30%-ról körülbelül mára 9%-os negatív különbözetre zsugorodott.

A két pénzintézet egyesülésével Spanyolország második legnagyobb bankja jönne létre körülbelül 1000 milliárd eurós hazai eszközállománnyal, a Caixabank mögött (a Santander pedig nemzetközi szinten a legnagyobb spanyol bank). A spanyol kormány azonban, amely ellenzi az ügyletet, szokatlan lépésként legalább három évre blokkolta eddig a teljes összeolvadást.

A Sabadell részvényeseinek október 7-ig van lehetőségük felajánlani részvényeiket, az ajánlat eredményét pedig várhatóan október 14-én teszik közzé.

A Sabadell részvényesi szerkezete nagyon szórt, a 20 legnagyobb részvényes nemzetközi intézményi befektető, a legnagyobb részvényes, a BlackRock körülbelül 7%-ot birtokol a spanyol felügyelet szerint.

A BBVA a Sabadell részvényeseinek 50,01%-os támogatását szeretné biztosítani.

Az Alantra spanyol brókercég szerint a késleltetve jelentkező szinergiák miatt a BBVA nem engedhet meg magának nagy prémiumot a lakossági befektetők meggyőzésére. Szerintük úgy tűnik, hogy a BBVA csak a Sabadell valamivel több mint 30%-os irányításának a megszerzésére törekszik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
monte paschi
Bank
Jól manőverezett a világ legrégebbi bankja, övé lehet a nagy rivális
Pénzcentrum
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility