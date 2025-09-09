Itt a hivatalos ajánlat: ellenséges bankfelvásárlás indulhat Európa nyugati felén

A BBVA spanyol nagybank hivatalosan is elindította 14,8 milliárd eurós ellenséges felvásárlási ajánlatát a versenytárs Sabadell bank részvényeire. Elemzők szerint az ajánlott ár emelésére lehet szükség, mivel Sabadell részvényei már meghaladták az eredeti ajánlati árat.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az új, hivatalos ajánlattételre 16 hónappal az első ellenséges ajánlat után kerül most sor, mivel az eredeti lépés hosszadalmas versenyjogi vizsgálatot indított el.

Több elemző továbbra is arra számít, hogy a BBVA ráemel ajánlatára, mivel a jelenlegi ajánlat szinte megegyezik az eredetileg bejelentettel,

bár a BBVA pénteken azt közölte, hogy nem tervez változtatni az ajánlaton, bár jogilag az elfogadási időszak vége előtt öt napig még megteheti azt. A BBVA által a Sabadell 2024. április 29-i záróárfolyamához képest kínált prémium 30%-ról körülbelül mára 9%-os negatív különbözetre zsugorodott.

A két pénzintézet egyesülésével Spanyolország második legnagyobb bankja jönne létre körülbelül 1000 milliárd eurós hazai eszközállománnyal, a Caixabank mögött (a Santander pedig nemzetközi szinten a legnagyobb spanyol bank). A spanyol kormány azonban, amely ellenzi az ügyletet, szokatlan lépésként legalább három évre blokkolta eddig a teljes összeolvadást.

A Sabadell részvényeseinek október 7-ig van lehetőségük felajánlani részvényeiket, az ajánlat eredményét pedig várhatóan október 14-én teszik közzé.

A Sabadell részvényesi szerkezete nagyon szórt, a 20 legnagyobb részvényes nemzetközi intézményi befektető, a legnagyobb részvényes, a BlackRock körülbelül 7%-ot birtokol a spanyol felügyelet szerint.

A BBVA a Sabadell részvényeseinek 50,01%-os támogatását szeretné biztosítani.

Az Alantra spanyol brókercég szerint a késleltetve jelentkező szinergiák miatt a BBVA nem engedhet meg magának nagy prémiumot a lakossági befektetők meggyőzésére. Szerintük úgy tűnik, hogy a BBVA csak a Sabadell valamivel több mint 30%-os irányításának a megszerzésére törekszik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ