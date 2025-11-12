Időben szólunk: sok adót tudsz megspórolni, ha most lépsz

Adásunk második részében a magyar használtautó-piacot nézzük meg közelebbről, a friss statisztikák tükrében. Az 1 millió forint alatti kínálatot az Opel Astra, a Suzuki Swift és a Ford Focus uralja, a középkategóriában pedig a Golf–Astra–Focus hármas a legkeresettebb. Ugyanakkor láthatóan erősödik az elektromos modellek jelenléte a másodpiacon. A témáról Koralewsky Márkot, a Használtautó.hu üzletágvezetőjét kérdezzük.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Még nem késő 2025-ben TBSZ-t és NYESZ-t nyitni – (01:56)
- Hogy áll a magyar használtautó-piac?– (14:22)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
