Időben szólunk: sok adót tudsz megspórolni, ha most lépsz
Időben szólunk: sok adót tudsz megspórolni, ha most lépsz

Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása. A mai műsor első felében Süle‑Szigeti Bulcsú, a Portfolio pénzügy rovatának elemzője - még időben - figyelmeztet mindenkit: másfél hónap van hátra év végéig, most érdemes foglalkozni a TBSZ-és NYESZ-számlákkal! A speciális megtakarítási/befektetési lehetőségek részleteit elemezzük, kimondottan gyakorlati szempontból. 

Adásunk második részében a magyar használtautó-piacot nézzük meg közelebbről, a friss statisztikák tükrében. Az 1 millió forint alatti kínálatot az Opel Astra, a Suzuki Swift és a Ford Focus uralja, a középkategóriában pedig a Golf–Astra–Focus hármas a legkeresettebb. Ugyanakkor láthatóan erősödik az elektromos modellek jelenléte a másodpiacon. A témáról Koralewsky Márkot, a Használtautó.hu üzletágvezetőjét kérdezzük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Még nem késő 2025-ben TBSZ-t és NYESZ-t nyitni – (01:56)
  • Hogy áll a magyar használtautó-piac?– (14:22)
