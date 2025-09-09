Politikai elfogultság a bankoknál: Trump odalépett, a felügyelet máris intézkedik

Az amerikai bankfelügyelet új irányelveket vezetett be a politikai vagy vallási alapú bankszámla-megszüntetések megakadályozására, miután Donald Trump elnök arra utasította a felügyeleti szerveket, hogy vizsgálják meg a bankok politikai elfogultságát - írja a Reuters.

A Pénzforgalmi Ellenőrzési Hivatal (OCC) hétfőn közleményben jelentette be, hogy két új útmutatót adott ki, amelyek részletezik, hogyan fogják vizsgálni a bankok gyakorlatát a diszkrimináció elkerülése érdekében, valamint hogyan kellene a bankoknak korlátozniuk az ügyféladatok megosztását a hatóságokkal a gyanús tevékenységek jelentésekor.

Az OCC az Egyesült Államok legnagyobb bankjainak elsődleges felügyeleti szerve, amelyek a lakossági betétek oroszlánrészét kezelik. Jonathan Gould, a hivatal vezetője szerint

a lépéseik célja a pénzügyi rendszer "fegyverként való használatának" megakadályozása.

"Egyes személyeket célba vehettek és megfigyelhettek aszerint, hogy hol vásárolnak vagy miben hisznek, és néhány esetben jogtalanul zárták be a bankszámlájukat" - nyilatkozta Gould.

A Fehér Ház és konzervatív körök azzal vádolták a pénzintézeteket, hogy igyekeznek elhallgattatni a jobboldali politikai véleményeket és tevékenységeket azzal, hogy bankszámlákat zárnak be, illetve diszkriminálják a konzervatív vállalkozásokat.

Trump elnök a múlt hónapban - bizonyítékok nélkül - azzal vádolta a JPMorgant és a Bank of Americát, hogy politikai okokból utasították el betételhelyezését. Egyik bank sem reagált közvetlenül az állításokra, de a JPMorgan közölte, hogy nem zár be számlákat politikai okokból.

A Reuters elemzése szerint az elmúlt években kevés fogyasztó nyújtott be panaszt politikai alapú számlamegszüntetés miatt.

Az OCC közleménye szerint pontosították, hogyan fogják felülvizsgálni a politikai alapú számlazárások megelőzésére vonatkozó szabályzatokat a bankok engedélyezési kérelmeinek elbírálásakor és a Közösségi Befektetési Törvénynek való megfelelés értékelésekor, ejogszabály célja a hitelezési diszkrimináció megakadályozása.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images