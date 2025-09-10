Besokallt az OTP, az Alkotmánybírósághoz fordul a kamatstop meghosszabbítása miatt

Az OTP Bank Nyrt. közölte, hogy több más piaci szereplővel közösen
2025. szeptember 10-én alkotmányjogi panaszt terjesztett az Alkotmánybíróság elé,
az ún. „kamatstop-rendelet” módosítása, tehát annak december 31-éig történt meghosszabbítása ügyében. A benyújtott alkotmányjogi panasz szorosan kapcsolódik a 2025. május 30-án a kamatstop még nem nem hosszabbított változatával kapcsolatban benyújtott beadványához, ezért az OTP Bank Nyrt. kérelmezte az eljárások egyesítését.
Az OTP Bank Nyrt. álláspontja szerint a kormányrendelet a magánjogi jogviszonyokba alkotmányossági megalapozottság nélkül utólag, szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be, ezért a kérelmezők azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a kormányrendelet rendelkezéseinek, illetve annak ismételt meghosszabbításainak Alaptörvénybe ütközését – olvasható ki a közleményből.
Az ügy előzményeként 2025. május 30-án a Bankszövetség több tagja (az OTP Bank Nyrt., az OTP Jelzálogbank Zrt., az Erste Bank Hungary Zrt., a K&H Bank Zrt. és a Raiffeisen Bank Zrt.) szintén az Alkotmánybírósághoz fordult azért, hogy a szerv állapítsa meg a kamatstop rendelkezések, illetve azok meghosszabbításának Alaptörvénybe ütközését. A kormány nem hátrált meg a bankok törekvésétől: júniusban ismét meghosszabbították a kamatstopot, ezúttal 2025. december 31-ig. Hogy most ugyanazok a bankok kezdeményezték-e a meghosszabbítás elleni eljárást is, az az OTP közleményéből nem derült ki.
A kamatstop hátrányaira korábban a Magyar Nemzeti Bank is felhívta a figyelmet: a jegybank 2022 őszi véleménye szerint
A kamatstop intézkedés érdemben csökkenti az érintett adósok törlesztőterheit, ugyanakkor számos káros következménye is van. Ilyenek:
- Gyengíti a monetáris transzmissziót.
- Közvetlen veszteséget eredményez a bankok számára, amelyet tovább növelhet az érintett ügyletek addicionális értékvesztése a program kivezetésekor.
- Negatívan hat a hazai pénzügyi kultúrára és növeli az erkölcsi kockázatot.
- Jelenlegi formájában indokolatlanul sok előnyt biztosít a magasabb kockázatot vállaló, változó kamatozású jelzáloghitelek tulajdonosainak.
- Továbbra is van (illetve 2022 őszén volt) mintegy 7 ezer olyan 5 évnél hosszabb kamatperiódussal rendelkező jelzáloghitel-szerződés, amelynek kamatfordulója a kamatstop érvényességi időtávjára esik, de a kiterjesztés után sem tartozik a kamatstop alá.
A 2022 eleje óta létező kamatstop lehetséges kifutásáról az alábbi cikkünkben írtunk:
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megállíthatatlan ez a befektetés, megint letarolta a hazai piacot
Főleg a gazdagok teszik ide a pénzüket.
Nagy nevek, fontos témák: Győrben jön a Portfolio Gazdasági Fóruma
Október 14-én első kézből kaphatnak információkat a gazdasági kilátásokról.
Az AI tervezte a magyar bort, rögtön világelső lett
A mesterséges intelligencia házasítása.
Orosz drónok NATO-területen − Mégis, mi járhat Putyin fejében?
Véletlen volt vagy puszta provokáció?
Dühös fiatalok, menekülő politikusok, lángoló paloták – Így omlott össze két nap alatt a betonbiztosnak hitt rezsim
Véres tüntetések után lemondott a kormány Nepálban, de mi jön most?
Forró a talaj az új francia miniszterelnök talpa alatt
A következő hetekben el is dőlhet a sorsa.
Besokallt az OTP, az Alkotmánybírósághoz fordul a kamatstop meghosszabbítása miatt
Decemberig lett meghosszabbítva a kamatstop.
A kötvénypiac csendes forradalma
Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta
A "hedonisztikus fenntarthatóság" és az innovatív urbanizmus szimbiózisa
A koppenhágai CopenHill egyszerre modern erőmű, városi park és közösségi tér, amely 2021-ben elnyerte az Év Épülete díjat.
GINOP Plusz 2.1.1-24: A visszatérő K+F pályázat nagy fordulatai
Minden idők egyik legnagyobb innovációs pályázati kerete nyílt meg: több mint 106 milliárd forint várja azokat a cégeket, akik mernek nagyot álmodni.
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.