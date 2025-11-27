Az energiatárolás úgy tarolja le Magyarországot, mintha nem lenne holnap

Mindössze tíz év alatt Magyarország napelem-nagyhatalommá vált, ami látványos siker ugyan, de a háttérben egyre nagyobb rendszerüzemeltetési kihívásokat okoz. Ebben az új, elektrifikációs korszakban a villamosenergia-tárolók a „svájci bicskát” jelenthetik. A hazai felfutásuk elképesztő tempót diktál, de a jelek szerint még csak most kezd igazán beindulni. Érdemes tehát közelebbről megvizsgálni, hogy hol tart most a magyarországi energiatárolói-piac - és hova tart.

Az energiatárolók elterjedése rohamtempóban zajlik: néhány év alatt a nulláról 156 megawattos nagyságrendbe ugrott a hazai beépített teljesítmény, miközben a hálózatüzemeltetőktől megszerzett adatok alapján még több száz megawattnyi új projekt van a csőben.

És ez még csak a kezdet. A vállalati és lakossági oldalon megjelenő új motivációk, a hálózati engedélyesek pilotprogramjai, valamint a frissen meghirdetett állami támogatások mostanra egy olyan sokszereplős, gyorsan érő piacot hoztak létre, amely alapjaiban írhatja át a hazai energiarendszer működését.

A kérdés már nem az, hogy lesz-e boom, hanem hogy kik profitálnak belőle.