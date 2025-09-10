Besokallt az OTP, az Alkotmánybírósághoz fordul a kamatstop miatt

Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy az OTP Bank Nyrt. több más piaci szereplővel közösen
2025. szeptember 10. napján alkotmányjogi panaszt terjesztett az Alkotmánybíróság elé,
az ún. „kamatstop-rendelet”, tehát A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet és annak 2025. május 26. napi (170/2025 (V. 26.) Korm. rendelet) módosítása vonatkozásában – közölte a bank.
Az OTP közlése szerint a benyújtott alkotmányjogi panasz szorosan kapcsolódik a 2025. május 30-án a 782/2021. (XII.24.) Korm. rendelet és annak 374/2024. (XII.2.) Korm. rendelet általi módosításával kapcsolatban benyújtott beadványhoz, ezért az OTP Bank Nyrt. kérelmezte az eljárások egyesítését.
Az OTP Bank Nyrt. álláspontja szerint a hivatkozott, módosított Kormányrendelet a magánjogi jogviszonyokba alkotmányossági megalapozottság nélkül utólag, szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be, ezért a kérelmezők azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a Kormányrendelet rendelkezéseinek, illetve annak ismételt meghosszabbításainak Alaptörvénybe ütközését – zárul a közlemény.
Az ügy előzményeként 2025. május 30-án a Bankszövetség több tagja (az OTP Bank Nyrt., az OTP Jelzálogbank Zrt., az Erste Bank Hungary Zrt., a K&H Bank Zrt. és a Raiffeisen Bank Zrt.) szintén az Alkotmánybírósághoz fordult azért, hogy a szerv állapítsa meg a kamatstop rendelkezések, illetve azok meghosszabbításának Alaptörvénybe ütközését.
A kormány nem hátrált meg a bankok törekvésétől: júniusban ismét meghosszabbították a kamatstopot, ezúttal 2025. december 31-ig.
A kamatstop hátrányaira korábban a Magyar Nemzeti Bank is felhívta a figyelmet: a jegybank 2022 őszi véleménye szerint
A kamatstop intézkedés érdemben csökkenti az érintett adósok törlesztőterheit, ugyanakkor számos káros következménye is van. Ilyenek:
- Gyengíti a monetáris transzmissziót.
- Közvetlen veszteséget eredményez a bankok számára, amelyet tovább növelhet az érintett ügyletek addicionális értékvesztése a program kivezetésekor.
- Negatívan hat a hazai pénzügyi kultúrára és növeli az erkölcsi kockázatot.
- Jelenlegi formájában indokolatlanul sok előnyt biztosít a magasabb kockázatot vállaló, változó kamatozású jelzáloghitelek tulajdonosainak.
- Továbbra is van (illetve 2022 őszén volt) mintegy 7 ezer olyan 5 évnél hosszabb kamatperiódussal rendelkező jelzáloghitel-szerződés, amelynek kamatfordulója a kamatstop érvényességi időtávjára esik, de a kiterjesztés után sem tartozik a kamatstop alá.
A 2022 eleje óta létező kamatstop lehetséges kifutásáról az alábbi cikkünkben írtunk:
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
