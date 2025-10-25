Élet az Otthon Starton túl: ilyen törlesztőrészletekkel csábítanak most a bankok

Az elmúlt hetek híreiből kiindulva nehéz talán elképzelni, de nem állt le az Otthon Starton kívüli lakossági hitelezés sem a bankoknál. Megnéztük ezért, milyen kamatokra és törlesztőrészletre számíthat az az ajánlatokban, aki a programon kívül vág bele a lakásvásárlásba, vagy kiegészítené az Otthon Startot egy másik, valamilyen szempontból kedvezőbb hitellel, esetleg nem is lakáscélra venne fel kölcsönt.

Adott egy két gyermeket tervező fiatal házaspár, Réka és Zalán. 12 millió forint önerővel rendelkeznek, és egy 75 millió forintba kerülő lakásba költöznének. Számukra nem az a legkedvezőbb, ha kimaxolják az Otthon Start 50 milliós összegét. Megfelelnek ugyanis a két gyerek vállalása esetén akár 30 milliós CSOK Plusz és a maximálisan 11 milliós babaváró hitel feltételeinek is. Először is a CSOK Pluszt érdemes kihasználniuk 30 millió forint összegben, hiszen a második gyerek után ebből 10 milliót elegednek nekik, majd a kamatmentes 11 milliós babaváró hitel következik, amelyből pedig az aktuális tartozás 30%-át engedik el a második gyermek érkezésekor.

Így az Otthon Startot optimális esetben végül csak 22 millió forint összegben fogják felvenni a tervezett 50 millió helyett

– hozott egy példát Árva András, az MBH Bank szakértője a Portfolio-val közösen megrendezett Otthonteremtés 2025-2026 rendezvényen.