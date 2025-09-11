  • Megjelenítés
5 milliárd forintnyi részvényt transzferáltak az OTP igazgatósági tagjának családi bizalmi vagyonkezelőjébe
5 milliárd forintnyi részvényt transzferáltak az OTP igazgatósági tagjának családi bizalmi vagyonkezelőjébe

OTP részvényeket transzferáltak a Gresa István többségi tulajdonában lévő családi bizalmi vagyonkezelőbe.
Az OTP bejelentése alapján a bankcsoport igazgatósági tagja, Gresa István OTP részvényeket transzferált a többségi tulajdonában lévő családi bizalmi vagyonkezelőbe, a GRINVEST Vagyonkezelőbe.

A tranzakcióban 166 258 OTP részvényt transzferáltak, a részvények összértéke 5 milliárd forint.

Az OTP árfolyama idén már 35 százalékot emelkedett.

