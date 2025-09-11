  • Megjelenítés
FONTOS Váratlan fordulat: az EU megsemmisítette a Paks II. engedélyét, nagy a bizonytalanság a projekt jövőjével kapcsolatban
Aláírták az első szerződést az MNB Minősített Vállalati Hitel programjában
Bank

Aláírták az első szerződést az MNB Minősített Vállalati Hitel programjában

Portfolio
Az Erste Bank és az Ostorosbor Zrt. kötötte meg a Magyar Nemzeti Bank által augusztus elején elindított Minősített Vállalati Hitel első hitelszerződését. A 150 milliós hitelből kapacitásbővítést és a borászat fenntarthatóbb működését szolgáló, 400 milliós beruházást valósítanak meg, az aláíráson Varga Mihály jegybankelnök is jelen volt.
Portfolio Future of Finance 2025
Szeptember 18-án lesz a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciája, amelyen a pénzügyi szektor nagyágyúi mutatják meg a jövőt, érdemes eljönni.
Információ és jelentkezés

A Minősített Vállalati Hitellel gyorsan és egyszerűen juthatnak kedvező beruházási hitelhez a magyar kis- és középvállalkozások – jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök az első Minősített Vállalati Hitel aláírásán. Kiemelte:

a Magyar Nemzeti Bank azzal a céllal hozta létre a minősítést, hogy erősítse a vállalati hitelezést és minőségi javulást hozzon a hitelpiacon.

Varga Mihály a jegybank közleménye szerint rámutatott: a feszültségekkel terhelt világgazdasági környezet ellenére Magyarországnak sikerült megőriznie pénzügyi stabilitását, ahogy azt többek között az elmúlt hónapokban stabilizálódott forintárfolyam is jól mutatja. Emellett a bankrendszer hitelezési képessége történelmi összevetésben is kimagasló, stabilitása ma megfelelő alapot ad a hitelezés bővítésének.

A jegybankelnök kiemelte: a banki szolgáltatások között a gazdaság szempontjából egyik legfontosabb terület a vállalati hitelezés. Mint mondta: a beruházási hitelpiac fellendítése a fenntartható növekedés egyik kulcsa, ezért fontos, hogy a hazai hitelezés erősítése érdekében a jegybank megtegye a saját mandátuma szerinti lépéseket az árstabilitás helyreállításának veszélyeztetése nélkül. Az MNB és a Magyar Bankszövetség együttműködésében elindított beruházási konstrukció minőségi javulást hoz a hitelpiacon, és benne minden olyan hazai kis- és középvállalkozás megtalálhatja a biztonságos növekedés lehetőségét, amelynek már megvannak beruházási tervei.

A Minősített Vállalati Hitelek 2025. szeptember 1-től igényelhetők az OTP Bank, az Erste Bank és az MBH Bank fiókjaiban, amelyekhez a jövőben további bankok is csatlakozhatnak.

Az első Minősített Vállalati Hitel szerződést az Erste Bank közötte meg, az MNB szeptembertől elindult programjához a bank augusztusban már csatlakozott, az első MVH-hitelt az Ostorosbor Zrt. veszi fel: kapacitásbővítést és a borászat fenntarthatóbb működését szolgáló beruházást valósítanak meg a segítségével – ismertette közleményében a bank.

A gyors és hatékony hitelbírálat, a kedvező – de piaci alapú – kamatszint és a megfelelő korlátok közé szorított folyósítási díjak egyaránt feltételei a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Minősített Vállalati Hitelprogramjának (MVH) – hívta fel a figyelmet Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója.

Az Ersténél az első hét hónapban 86 százalékkal nőtt a kkv-szektornak folyósított új hitelek állománya. Ez részben az elmúlt év visszafogott teljesítményének és az inflációs környezet miatt növekvő forgóeszköz-finanszírozási igénynek is a következménye, ugyanakkor már megjelenik benne a beruházások iránti kereslet növekedése is, így a kkv-hitelek állománya július végén már 5 százalékkal magasabb volt az Ersténél a tavalyinál.

Habár a magyar vállalatok beruházásainak nem a hitelkamatok szintje a fő gátja, az MVH keretén belül nyújtott kölcsönökkel a bankszektor is bizonyítja, hogy elemi érdeke a gazdasági növekedés felgyorsulása

– hangsúlyozta az Erste elnök-vezérigazgatója.

Az egri borvidék piacvezető pincészete, az Ostorosbor Zrt. 400 millió forint értékű beruházást valósít meg a kedvező feltételű hitel segítségével.

A fejlesztési forrás felét a KAP-ban elnyert támogatást adja, 50 millió forint az önerő, míg a cég most 150 millió forintos MVH-hitelt vesz fel.

A fejlesztés legnagyobb részét a kapacitás-bővítés teszi ki:

  • új erjesztő tartályokat telepítenek és növelik a raktárkapacitást is,
  • a beruházás egy másik része a fenntarthatóságot szolgálja: a fűtéskorszerűsítés mellett új gázkazánt szereznek be, fejlesztik az épületek szigetelését is, ezzel növelve a cég energiahatékonyságát.

A fenntarthatóság egyre fontosabb kérdés minden vállalkozás számára, és kiemelt jelentőséggel bír kereskedelmi partnereiknél is

– emelte ki Soltész Gergő, az Ostoros Családi Pincészet elnök-igazgatója. Szerinte az, hogy a gondokkal küzdő ágazatban ők növekedni tudnak elsősorban a minőségi termékeknek köszönhető: több nemzetközi nagy borversenyen nyertek aranyérmet az elmúlt időszakban. A bővülés, a piaci részesedésük emelkedése az, amire alapozva belevágnak a fejlesztésbe, és amitől nem csak további növekedést, de a hatékonyságuk javulását is várják.

Kapcsolódó cikkünk

Elindult a Minősített Vállalati Hitel, az OTP-nél már igényelhető

Beruházási hitelkalauz kkv-knak

Jönnek a Minősített Vállalati Hitelek, az MKIK is támogatja a népszerűsítésüket

Minősített vállalati hiteleket vezet be az MNB - A Magyar Bankszövetség jelezte, hogy támogatja

Új hitelterméket jelentett be a vállalkozásoknak az MNB

Címlapkép forrása: Erste

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bankszövetség Lízingszövetség 2
Bank
Bankszövetség: aggályos a kamatstop, ezért fordulnak ismét Alkotmánybírósághoz a bankok
Pénzcentrum
Eljött a pont, ahonnan nincs visszaút: így akarnak az emberek örökké élni, de mindent elpusztítanak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility