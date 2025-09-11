Aláírták az első szerződést az MNB Minősített Vállalati Hitel programjában

Az Erste Bank és az Ostorosbor Zrt. kötötte meg a Magyar Nemzeti Bank által augusztus elején elindított Minősített Vállalati Hitel első hitelszerződését. A 150 milliós hitelből kapacitásbővítést és a borászat fenntarthatóbb működését szolgáló, 400 milliós beruházást valósítanak meg, az aláíráson Varga Mihály jegybankelnök is jelen volt.

Portfolio Future of Finance 2025 Szeptember 18-án lesz a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciája, amelyen a pénzügyi szektor nagyágyúi mutatják meg a jövőt, érdemes eljönni.

A Minősített Vállalati Hitellel gyorsan és egyszerűen juthatnak kedvező beruházási hitelhez a magyar kis- és középvállalkozások – jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök az első Minősített Vállalati Hitel aláírásán. Kiemelte:

a Magyar Nemzeti Bank azzal a céllal hozta létre a minősítést, hogy erősítse a vállalati hitelezést és minőségi javulást hozzon a hitelpiacon.

Varga Mihály a jegybank közleménye szerint rámutatott: a feszültségekkel terhelt világgazdasági környezet ellenére Magyarországnak sikerült megőriznie pénzügyi stabilitását, ahogy azt többek között az elmúlt hónapokban stabilizálódott forintárfolyam is jól mutatja. Emellett a bankrendszer hitelezési képessége történelmi összevetésben is kimagasló, stabilitása ma megfelelő alapot ad a hitelezés bővítésének.

A jegybankelnök kiemelte: a banki szolgáltatások között a gazdaság szempontjából egyik legfontosabb terület a vállalati hitelezés. Mint mondta: a beruházási hitelpiac fellendítése a fenntartható növekedés egyik kulcsa, ezért fontos, hogy a hazai hitelezés erősítése érdekében a jegybank megtegye a saját mandátuma szerinti lépéseket az árstabilitás helyreállításának veszélyeztetése nélkül. Az MNB és a Magyar Bankszövetség együttműködésében elindított beruházási konstrukció minőségi javulást hoz a hitelpiacon, és benne minden olyan hazai kis- és középvállalkozás megtalálhatja a biztonságos növekedés lehetőségét, amelynek már megvannak beruházási tervei.

A Minősített Vállalati Hitelek 2025. szeptember 1-től igényelhetők az OTP Bank, az Erste Bank és az MBH Bank fiókjaiban, amelyekhez a jövőben további bankok is csatlakozhatnak.

Az első Minősített Vállalati Hitel szerződést az Erste Bank közötte meg, az MNB szeptembertől elindult programjához a bank augusztusban már csatlakozott, az első MVH-hitelt az Ostorosbor Zrt. veszi fel: kapacitásbővítést és a borászat fenntarthatóbb működését szolgáló beruházást valósítanak meg a segítségével – ismertette közleményében a bank.

A gyors és hatékony hitelbírálat, a kedvező – de piaci alapú – kamatszint és a megfelelő korlátok közé szorított folyósítási díjak egyaránt feltételei a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Minősített Vállalati Hitelprogramjának (MVH) – hívta fel a figyelmet Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója.

Az Ersténél az első hét hónapban 86 százalékkal nőtt a kkv-szektornak folyósított új hitelek állománya. Ez részben az elmúlt év visszafogott teljesítményének és az inflációs környezet miatt növekvő forgóeszköz-finanszírozási igénynek is a következménye, ugyanakkor már megjelenik benne a beruházások iránti kereslet növekedése is, így a kkv-hitelek állománya július végén már 5 százalékkal magasabb volt az Ersténél a tavalyinál.

Habár a magyar vállalatok beruházásainak nem a hitelkamatok szintje a fő gátja, az MVH keretén belül nyújtott kölcsönökkel a bankszektor is bizonyítja, hogy elemi érdeke a gazdasági növekedés felgyorsulása

– hangsúlyozta az Erste elnök-vezérigazgatója.

Az egri borvidék piacvezető pincészete, az Ostorosbor Zrt. 400 millió forint értékű beruházást valósít meg a kedvező feltételű hitel segítségével.

A fejlesztési forrás felét a KAP-ban elnyert támogatást adja, 50 millió forint az önerő, míg a cég most 150 millió forintos MVH-hitelt vesz fel.

A fejlesztés legnagyobb részét a kapacitás-bővítés teszi ki:

új erjesztő tartályokat telepítenek és növelik a raktárkapacitást is,

a beruházás egy másik része a fenntarthatóságot szolgálja: a fűtéskorszerűsítés mellett új gázkazánt szereznek be, fejlesztik az épületek szigetelését is, ezzel növelve a cég energiahatékonyságát.

A fenntarthatóság egyre fontosabb kérdés minden vállalkozás számára, és kiemelt jelentőséggel bír kereskedelmi partnereiknél is

– emelte ki Soltész Gergő, az Ostoros Családi Pincészet elnök-igazgatója. Szerinte az, hogy a gondokkal küzdő ágazatban ők növekedni tudnak elsősorban a minőségi termékeknek köszönhető: több nemzetközi nagy borversenyen nyertek aranyérmet az elmúlt időszakban. A bővülés, a piaci részesedésük emelkedése az, amire alapozva belevágnak a fejlesztésbe, és amitől nem csak további növekedést, de a hatékonyságuk javulását is várják.

Címlapkép forrása: Erste