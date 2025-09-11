  • Megjelenítés
Már 5,5 milliárd dollárt érhet az egyik nagy európai fintechsztár
Már 5,5 milliárd dollárt érhet az egyik nagy európai fintechsztár

A Starling Bank brit neobank akár 4 milliárd fontos értékelést is kaphat egy tervezett másodlagos részvényeladás során - írja a Reuters. A bankok és a fintech kihívók közötti versenyről is szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
A brit Starling Bank másodlagos részvényeladást készít elő, amely

akár 4 milliárd fontra (5,42 milliárd dollárra) is értékelheti a digitális bankot

- jelentette a Financial Times szerdán, bennfentes forrásokra hivatkozva.

A lap információi szerint a vállalat már megkereste a Morgan Stanley és a Rothschild befektetési bankokat az értékesítési folyamat lebonyolítására.

A 2017-ben alapított Starling Bank júliusi sajtóértesülések szerint fontolgatja a New York-i tőzsdei bevezetést is, ami része lehet az Egyesült Államokban tervezett terjeszkedési stratégiájának.

A bank éves jelentése szerint a március 31-én zárult pénzügyi évben 714 millió font bevételt és 223 millió font adózás előtti nyereséget ért el.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

