Már 5,5 milliárd dollárt érhet az egyik nagy európai fintechsztár

A brit Starling Bank másodlagos részvényeladást készít elő, amely

akár 4 milliárd fontra (5,42 milliárd dollárra) is értékelheti a digitális bankot

- jelentette a Financial Times szerdán, bennfentes forrásokra hivatkozva.

A lap információi szerint a vállalat már megkereste a Morgan Stanley és a Rothschild befektetési bankokat az értékesítési folyamat lebonyolítására.

A 2017-ben alapított Starling Bank júliusi sajtóértesülések szerint fontolgatja a New York-i tőzsdei bevezetést is, ami része lehet az Egyesült Államokban tervezett terjeszkedési stratégiájának.

A bank éves jelentése szerint a március 31-én zárult pénzügyi évben 714 millió font bevételt és 223 millió font adózás előtti nyereséget ért el.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ