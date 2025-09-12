Egy éve tart az olasz-német bankháború - Nem azok állnak nyerésre, akik a legjobban akarták a győzelmet

Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója továbbra is távol áll attól, hogy legyőzze a német ellenállást, viszont az olasz bank ambiciózus egyesülési törekvése jelentős változásokat indított el Németország második legnagyobb bankjánál.
Miután az UniCredit tavaly szeptember 11-én váratlanul bejelentette, hogy Commerzbank-részvényeket vásárol, és hamarosan egyértelművé tette egyesülési szándékát is, a német bank gyors lépésekre kényszerült függetlensége megőrzése érdekében.
Vezetőséget cserélt, átszervezést hajtott végre és élesítette stratégiai céljait.
"A Commerzbank ma már más ligában játszik, mint néhány évvel ezelőtt" - nyilatkozta Andreas Thomae, a bank egyik nagy befektetőjének, a Dekának a vállalatirányítási szakértője.
Az olasz-német banki csata
- Európa második legnagyobb olasz bankját állítja szembe a német establishment-tel,
- próbára teszi Németország képességét a külföldi felvásárlók elhárítására, valamint
- teszteli az európai határokon átnyúló banki egyesülések lehetőségét is.
Mivel nincsenek tárgyalások, senki sem tudja pontosan, mi a terv. Ez nem jelenti azt, hogy nem létezik. Mert van tervünk
- mondta Orcel egy frankfurti pénzügyi konferencián a múlt héten.
Bármi is lesz a végkimenetel, egy dolog biztos: a befektetők üdvözlik a Commerzbanknál bekövetkezett változásokat.
A német bank részvényárfolyama több mint kétszeresére emelkedett az UniCredit kezdeti ajánlata óta,
felülmúlva az olasz bank 83%-os felértékelődését is.
Az UniCredit részesedésszerzése után néhány héttel a Commerzbank előléptette pénzügyi igazgatóját, Bettina Orloppot vezérigazgatói pozícióba. Orlopp terve 3900, többnyire helyi munkahely megszüntetésére épül (a 36 700 teljes munkaidős állásból), a bank nyereségének növelése érdekében, amivel meggyőzi a befektetőket arról, hogy a Commerzbank független vállalatként is megáll a lábán.
A Commerzbank nyeresége emelkedik, bár ebben az utóbbi évek magasabb kamatkörnyezetének is van még szerepe. Ugyanakkor a német bank még mindig elmarad a német UniCredit-leánybanktól a megtérülés és a költség/bevétel arány szempontjából is. Orcel vezetése alatt az UniCredit német egységénél, a HVB-nél a költségek a bevétel 37%-ára csökkentek a 2020 végi 61%-ról, a Commerzbank eközben 56%-nál jár..
A német bank igazgatósága és felügyelőbizottsága ebben a hónapban tartja éves stratégiai ülését, miközben Orcel kitart:
Azt akarjuk, hogy a Commerzbank folytassa az átalakulást. Úgy gondoljuk, hogy gyorsításra van szükség
- fogalmazott a Reuters szerint a múlt héten.
Címlapkép forrása: Shutterstock
