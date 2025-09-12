  • Megjelenítés
Védőállást vett fel a spanyol bankfelvásárlási sztori célpontja
Védőállást vett fel a spanyol bankfelvásárlási sztori célpontja

A Sabadell spanyol bank igazgatósága egyhangúlag elutasította a BBVA ellenséges felvásárlási ajánlatát, mivel az ajánlat alulértékeli a pénzintézetet - írja a Reuters.

A Sabadell vezetősége pénteken

hivatalos közleményben javasolta részvényeseinek, hogy ne fogadják el a BBVA által kezdeményezett részvénycserét.

A BBVA korábban formálisan is elindította mintegy 15,3 milliárd eurós ajánlatát a Sabadell felvásárlására. Az ügylet célja Spanyolország második legnagyobb bankjának létrehozása lenne, amely körülbelül 1000 milliárd eurós hazai eszközállománnyal rendelkezne.

Itt a hivatalos ajánlat: ellenséges bankfelvásárlás indulhat Európa nyugati felén

