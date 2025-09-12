  • Megjelenítés
Vezércsere a Magyar Fejlesztési Bank élén: Katona Bence helyére Kovács Zsolt kerül

Katona Bence 2025. szeptember 30-i hatállyal, közös megegyezéssel távozik a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) elnök-vezérigazgatói posztjáról. A bank vezetésére Nagy Márton Kovács Zsoltot, a Magyar Posta Biztosító eddigi vezérigazgatóját (címlapképünkön) nevezi ki.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter megköszönte Katona Bence kitartó munkáját és sok sikert kívánt számára jövőbeni szakmai kihívásaihoz - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.  Az MFB elnök-vezérigazgatójaként Katona Bence kiemelt figyelmet fordított az uniós hitelek feltételeinek egyszerűsítésére és a kedvező nemzetközi forrásbevonási lehetőségek feltérképezésére. Ennek részeként az MFB 2025-ben 1 milliárd euró összegű forrást vont be nemzetközi kötvénykibocsátással, amely hozzájárult az MFB hosszú távú finanszírozási lehetőségeinek bővítéséhez és a bank kiemelt gazdaságfejlesztési szerepének megerősítéséhez - hívta fel a figyelmet a minisztérium közleménye.

A tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzetgazdasági Minisztérium döntése értelmében

Nagy Márton a bank vezetésére Kovács Zsoltot, a Magyar Posta Biztosító eddigi vezérigazgatóját nevezte ki.

Kovács Zsolt több mint három évtizedes tapasztalattal rendelkezik a hazai pénzügyi szektor különböző területein, ideértve az alapkezelést, a biztosítást, a hitelintézeteket és a kockázati tőkealap-kezelést. Nemzeti biztosítási stratégiáért és pénzügyi szolgáltatásokért felelős miniszteri biztosként korábban már a Nemzetgazdasági Minisztérium munkáját is segítette.

A nemzetgazdasági miniszter Kovács Zsolttól elvárja, hogy az MFB Zrt. 2022-2030. évi üzleti stratégiájának végrehajtásával hatékonyan járuljon hozzá a magyar Kormány gazdaságfejlesztési céljainak megvalósításához. Az egyes állami és nemzetközi források hatékony felhasználásának szem előtt tartásával a nemzetgazdaság előtt álló és állami részvételt is igénylő fejlesztési, beruházási feladatokhoz, továbbá Magyarország fenntartható gazdasági növekedéséhez, a zöld és digitális átálláshoz, valamint a magyar vállalkozások teljesítményének növeléséhez, versenyképességük erősítéséhez.

