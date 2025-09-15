Annyira rákapott az amerikai lakosság a BNPL-re, hogy az már aggasztja a bankokat

Portfolio Future of Finance 2025 Szeptember 18-án lesz a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciája, amelyen a pénzügyi szektor nagyágyúi mutatják meg a jövőt, érdemes eljönni.

A BNPL-konstrukciók vonzó alternatívát kínálnak a hitelkártyákkal szemben, mivel lehetővé teszik a vásárlások felosztását rövid távú, jellemzően kamatmentes részletekre.

"A hitel nem újdonság, évezredek óta létezik, ahogy a hitelkártyák sem újak. De nehezen tudtak alkalmazkodni a fogyasztói igényekhez" - nyilatkozta Michael Linford, az Affirm operatív igazgatója, hozzátéve:

Amit most látunk az iparágban, az a hitelkártya-alternatívák széles körű elterjedése.

Az eMarketer adatai szerint

2024-ben 86,5 millió amerikai használt 'vásárolj most, fizess később' típusú kölcsönöket, és ez a szám 2025-re 91,5 millióra emelkedhet.

A LendingTree közelmúltbeli felmérése szerint az amerikaiak közel fele használt már legalább egyszer ilyen szolgáltatást, mint az Affirm vagy a Klarna, és 11%-uk legalább hatszor vette igénybe ezeket.

"Úgy gondolom, ez kiszorítja a hitelkártya-iparág egyes részeit" - mondta Moshe Orenbuch, a TD Cowen vezető elemzője. "A 'vásárolj most, fizess később' szolgáltatásokat olyan emberek számára hozták létre, akik vagy nem akartak hitelkártyát használni, vagy nem volt elegendő hitelkeretük a hitelkártyáikon."

Minden vásárlás, amit ilyen konstrukcióban finanszíroznak, olyan vásárlás, amit hitelkártyával vagy folyószámlával is finanszírozhattak volna, de most nem így történik

- magyarázta Kevin King, a LexisNexis Risk Solutions hitelkockázati és marketingstratégiai alelnöke. "Ez csökkenti a kártyatranzakciók számát és a kártyahasználatot, amelyek jelentős bevételi források."

A közvetlen verseny mellett a nagy bankoknak és pénzintézeteknek más okuk is van az óvatosságra az ilyen konstrukciókat használó fogyasztókkal szemben, különösen a felhasználók számának folyamatos növekedése miatt. "

A 'vásárolj most, fizess később' szolgáltatások jelenleg hatalmas fekete lyukat jelentenek a hitelprofil és a fogyasztói hitelminőség megértésében

- figyelmeztetett King.

