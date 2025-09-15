MNB: már négy banknál elérhető a Minősített Vállalati Hitel

A beruházási hitelpiac fellendítése érdekében a Magyar Nemzeti Bank augusztus 1-jén hirdette meg a Minősített Vállalati Hitelek elindítását, amivel a kkv-k széles köre számára elérhető, egységes, áttekinthető feltételrendszerű piaci alapú beruházási hitelek kerülhetnek forgalomba.
A Magyar Nemzeti Bank kiemelt célként tekint a beruházási aktivitás élénkítésére és a vállalati versenyképesség növelésére, ami a világgazdaságban tapasztalható bizonytalanságok következtében mérséklődött az elmúlt időszakban. A jelenlegi környezetben a hazai bankok megőrizték erős hitelezési kapacitásukat, ami lehetőséget ad arra, hogy a hitelezés dinamikus fejlődését támogassák.
Ezt szem előtt tartva indította útjára a jegybank a Minősített Vállalati Hitelt, amin keresztül a kis- és középvállalkozások átlátható feltételekkel, gyorsan és egyszerűen juthatnak kedvező forint alapú hitelhez a beruházásaikhoz.
A hitelfelvevő választhat a változó és rögzített kamatozás között, és legfeljebb 10 év futamidőre, legalább 300 millió forintig juthat többletforráshoz.
A jegybank várakozásai szerint a Minősített Vállalati Hitel minőségi javulást hoz a hitelpiacon, és benne minden olyan hazai kis- és középvállalkozás megtalálhatja a biztonságos növekedés lehetőségét, amelynek már megvannak a tervei a következő beruházást illetően. A pályázati kritériumoknak megfelelő beruházási hiteltermékek MVH minősítéssel történő ellátásával az MNB piaci alapon, jegybanki finanszírozás és makrogazdasági mellékhatások nélkül tudja támogatni a hosszú távon is fenntartható, egészséges hitelezést.
Az új termék a mai naptól már négy nagybank fiókjaiban elérhető:
az OTP Bankhoz, az Erste Bankhoz és az MBH Bankhoz a K&H Bank is csatlakozott.
A banki pályázatok elbírálása folyamatos, így hamarosan újabb hitelintézetek is csatlakozhatnak a Minősített Vállalati Hitelt kínáló intézményekhez. A vállalkozások tájékozódását szolgáló információk és az MVH-t forgalmazó intézmények listája az MNB honlapján elérhető.
