MNB: már négy banknál elérhető a Minősített Vállalati Hitel
MNB: már négy banknál elérhető a Minősített Vállalati Hitel

Már négy bank, az OTP Bank, az Erste Bank és az MBH Bank után a K&H Bank kínálatában is fellelhető a Minősített Vállalati Hitel konstrukció - közölte a jegybank.
A beruházási hitelpiac fellendítése érdekében a Magyar Nemzeti Bank augusztus 1-jén hirdette meg a Minősített Vállalati Hitelek elindítását, amivel a kkv-k széles köre számára elérhető, egységes, áttekinthető feltételrendszerű piaci alapú beruházási hitelek kerülhetnek forgalomba.

A Magyar Nemzeti Bank kiemelt célként tekint a beruházási aktivitás élénkítésére és a vállalati versenyképesség növelésére, ami a világgazdaságban tapasztalható bizonytalanságok következtében mérséklődött az elmúlt időszakban. A jelenlegi környezetben a hazai bankok megőrizték erős hitelezési kapacitásukat, ami lehetőséget ad arra, hogy a hitelezés dinamikus fejlődését támogassák.

Ezt szem előtt tartva indította útjára a jegybank a Minősített Vállalati Hitelt, amin keresztül a kis- és középvállalkozások átlátható feltételekkel, gyorsan és egyszerűen juthatnak kedvező forint alapú hitelhez a beruházásaikhoz.

A hitelfelvevő választhat a változó és rögzített kamatozás között, és legfeljebb 10 év futamidőre, legalább 300 millió forintig juthat többletforráshoz.

A jegybank várakozásai szerint a Minősített Vállalati Hitel minőségi javulást hoz a hitelpiacon, és benne minden olyan hazai kis- és középvállalkozás megtalálhatja a biztonságos növekedés lehetőségét, amelynek már megvannak a tervei a következő beruházást illetően. A pályázati kritériumoknak megfelelő beruházási hiteltermékek MVH minősítéssel történő ellátásával az MNB piaci alapon, jegybanki finanszírozás és makrogazdasági mellékhatások nélkül tudja támogatni a hosszú távon is fenntartható, egészséges hitelezést.

Az új termék a mai naptól már négy nagybank fiókjaiban elérhető:

az OTP Bankhoz, az Erste Bankhoz és az MBH Bankhoz a K&H Bank is csatlakozott.

A banki pályázatok elbírálása folyamatos, így hamarosan újabb hitelintézetek is csatlakozhatnak a Minősített Vállalati Hitelt kínáló intézményekhez. A vállalkozások tájékozódását szolgáló információk és az MVH-t forgalmazó intézmények listája az MNB honlapján elérhető.

