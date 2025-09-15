Otthon Start: itt az újabb bank, már kilencen kínálják a kamattámogatott lakáshitelt

A Gránit, az UniCredit, a CIB, az Erste, a K&H, az MBH, a Raiffeisen és az OTP után a MagNet Bank is elindította Otthon Start lakáshitelét.
A MagNet Banknál
- új és használt lakás vagy lakóház vásárlására vehető fel a hitel, vagyis építést jelenleg nem finanszíroz a pénzintézet,
- a futamidő 10 és 25 év, a hitelösszeg 1 és 50 millió forint között lehet,
- a hiteligénylő a futamidő vége előtt nem töltheti be a 75 éves korhatárt, ha mégis betölti, akkor adóstárs bevonására lehet szükség, aki az Otthon Start általános szabályai értelmében kizárólag szülő vagy házastárs lehet,
- ha gyermek és szülő közösen igényli az Otthon Startot a MagNet Banknál, akkor a szülő a 80 éves korhatárt nem töltheti be a hitel lejáratáig,
- egy darab 100 000 forint értékű IKEA elektronikus utalványt ad a MagNet akkor, ha a kölcsönkérelem 2025. december 31-ig befogadásra kerül, a hitelösszeg legalább 10 millió forint, az adós legkésőbb a folyósításkor rendelkezik MagNet Banknál vezetett számlával, valamint az igénylés közvetlenül a banknál, nem pedig hitelközvetítőn keresztül történik,
- a folyósítási díjat, a tulajdoni lap és a térképmásolat költségét most elengedik, az értékbecslési költséget pedig legfeljebb 50 000 forintig,
- meglévő MagNet Bank ügyfeleknek, valamint azoknak, akik legalább 12 millió forint kölcsönösszeget igényelnek, jóváírják a közjegyzői díjat is.
EDDIG HÁROM BANK, A GRÁNIT, A CIB ÉS AZ UNICREDIT CSÖKKENTETTE 3% ALÁ AZ OTTHON START LAKÁSHITEL KAMATÁT.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Nagy ígéretet tett a BYD
A kínai autóipar jövője is múlik az ilyen lépéseken.
Társelnököket kapott a Bank of America - Indulhat az utódlási harc?
Egyelőre alulteljesít idén a bankszektorban a társaság részvényárfolyama.
Komoly leállással küzdenek a Starlinknél
Több tízezer felhasználót érint.
Beismerte Trump: ő is képtelen elhozni a békét Ukrajnában
Az amerikai elnök szerint a Putyin és Zelenszkij közötti személyes gyűlölet miatt.
Otthon Start: itt az újabb bank, már kilencen kínálják a kamattámogatott lakáshitelt
Nem mentek be a 3%-os kamat alá, de bevezettek egy újfajta kedvezményt.
Nagyon előretört a német szélsőjobb ott is, ahol korábban alig volt keresnivalója
Észak-Rajna–Vesztfáliában megháromszorozta az eredményét az AfD.
Egyetlen döntés eldöntheti az első dominót, ami megpecsételheti a forint és a befektetéseid sorsát
Kulcsfontosságú hét elé nézünk, segítünk navigálni a zavaros vizeken!
Jelentős veszteségeket szenvedtek az orosz erők: Zelenszkij elmondta, mi történik a fronton
Az ukrán elnök szerint csapataik előrenyomulnak Szumi megyében.
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod