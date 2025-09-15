Otthon Start: itt az újabb bank, már kilencen kínálják a kamattámogatott lakáshitelt

Portfolio Future of Finance 2025 Külön panelbeszélgetésben foglalkozunk az Otthon Start következményeivel a Portfolio csütörtöki Future of Finance 2025 konferenciáján, nem érdemes lemaradni róla!

A Gránit, az UniCredit, a CIB, az Erste, a K&H, az MBH, a Raiffeisen és az OTP után a MagNet Bank is elindította Otthon Start lakáshitelét.

A MagNet Banknál

új és használt lakás vagy lakóház vásárlására vehető fel a hitel, vagyis építést jelenleg nem finanszíroz a pénzintézet,

a pénzintézet, a futamidő 10 és 25 év , a hitelösszeg 1 és 50 millió forint között lehet,

, a hitelösszeg között lehet, a hiteligénylő a futamidő vége előtt nem töltheti be a 75 éves korhatárt, ha mégis betölti, akkor adóstárs bevonására lehet szükség, aki az Otthon Start általános szabályai értelmében kizárólag szülő vagy házastárs lehet,

ha gyermek és szülő közösen igényli az Otthon Startot a MagNet Banknál, akkor a szülő a 80 éves korhatárt nem töltheti be a hitel lejáratáig,

egy darab 100 000 forint értékű IKEA elektronikus utalványt ad a MagNet akkor, ha a kölcsönkérelem 2025. december 31-ig befogadásra kerül, a hitelösszeg legalább 10 millió forint, az adós legkésőbb a folyósításkor rendelkezik MagNet Banknál vezetett számlával, valamint az igénylés közvetlenül a banknál, nem pedig hitelközvetítőn keresztül történik,

ad a MagNet akkor, ha a kölcsönkérelem 2025. december 31-ig befogadásra kerül, a hitelösszeg legalább 10 millió forint, az adós legkésőbb a folyósításkor rendelkezik MagNet Banknál vezetett számlával, valamint az igénylés közvetlenül a banknál, nem pedig hitelközvetítőn keresztül történik, a folyósítási díjat, a tulajdoni lap és a térképmásolat költségét most elengedik, az értékbecslési költséget pedig legfeljebb 50 000 forintig,

meglévő MagNet Bank ügyfeleknek, valamint azoknak, akik legalább 12 millió forint kölcsönösszeget igényelnek, jóváírják a közjegyzői díjat is.

EDDIG HÁROM BANK, A GRÁNIT, A CIB ÉS AZ UNICREDIT CSÖKKENTETTE 3% ALÁ AZ OTTHON START LAKÁSHITEL KAMATÁT.

