Otthon Start: itt az újabb bank, már kilencen kínálják a kamattámogatott lakáshitelt
Otthon Start: itt az újabb bank, már kilencen kínálják a kamattámogatott lakáshitelt

A MagNet Bank is elindult az Otthon Start lakáshitelével, utolsóként a meghatározó bankok közül – hívta fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu. A hitelintézet nem ment be a 3%-os kamatszint alá, viszont 100 000 forint értékű IKEA elektronikus utalványt ad a hitelfelvevőknek bizonyos feltételek mellett.
A Gránit, az UniCredit, a CIB, az Erste, a K&H, az MBH, a Raiffeisen és az OTP után a MagNet Bank is elindította Otthon Start lakáshitelét.

A MagNet Banknál

  • új és használt lakás vagy lakóház vásárlására vehető fel a hitel, vagyis építést jelenleg nem finanszíroz a pénzintézet,
  • a futamidő 10 és 25 év, a hitelösszeg 1 és 50 millió forint között lehet,
  • a hiteligénylő a futamidő vége előtt nem töltheti be a 75 éves korhatárt, ha mégis betölti, akkor adóstárs bevonására lehet szükség, aki az Otthon Start általános szabályai értelmében kizárólag szülő vagy házastárs lehet,
  • ha gyermek és szülő közösen igényli az Otthon Startot a MagNet Banknál, akkor a szülő a 80 éves korhatárt nem töltheti be a hitel lejáratáig,
  • egy darab 100 000 forint értékű IKEA elektronikus utalványt ad a MagNet akkor, ha a kölcsönkérelem 2025. december 31-ig befogadásra kerül, a hitelösszeg legalább 10 millió forint, az adós legkésőbb a folyósításkor rendelkezik MagNet Banknál vezetett számlával, valamint az igénylés közvetlenül a banknál, nem pedig hitelközvetítőn keresztül történik,
  • a folyósítási díjat, a tulajdoni lap és a térképmásolat költségét most elengedik, az értékbecslési költséget pedig legfeljebb 50 000 forintig,
  • meglévő MagNet Bank ügyfeleknek, valamint azoknak, akik legalább 12 millió forint kölcsönösszeget igényelnek, jóváírják a közjegyzői díjat is.

EDDIG HÁROM BANK, A GRÁNIT, A CIB ÉS AZ UNICREDIT CSÖKKENTETTE 3% ALÁ AZ OTTHON START LAKÁSHITEL KAMATÁT.

Otthon Start: érkeznek a bankok feltételei, brutális a verseny, itt a 3% alatti kamat is

