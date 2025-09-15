Társelnököket kapott a Bank of America - Indulhat az utódlási harc?

A Bank of America pénteken Dean Athanasia és Jim DeMare személyében két társelnököt nevezett ki, ami arra utal, hogy Amerika második legnagyobb bankja potenciális utódokat készít fel Brian Moynihan vezérigazgató pozíciójára. Emellett Alastair Borthwick pénzügyi igazgatót ügyvezető alelnökké léptették elő.
"Új társelnöki szerepükben Dean és Jim velem együtt fognak dolgozni a hosszú távú teljesítményünk szempontjából központi jelentőségű, széles körű stratégiai erőfeszítéseken" - írta Moynihan a munkavállalókkal megosztott levelében.
A 65 éves Moynihan ugyanakkor megerősítette elkötelezettségét, hogy az évtized végéig vezeti a vállalatot.
A vezérigazgató az iparág egyik leghosszabb ideje szolgáló vezetője, aki 2010-ben vette át az irányítást egy viharos utódlási folyamat után, és a 2008-as pénzügyi válságot követően irányította a bank helyreállítását.
Szép dolog, hogy valaki további öt évig vezérigazgató akar maradni, de egyre nagyobb a nyomás a teljesítmény és a részvényárfolyam javítására
- nyilatkozta Mike Mayo, a Wells Fargo banki elemzője. Szerinte fejlesztésre szorul a vállalati és befektetési bank, a privátbanki részleg és a csoporthoz tartozó Merrill Lynch is.
A Bank of America részvényei idén 15%-kal emelkedtek, elmaradva a legnagyobb rivális JPMorgan Chase 28%-os növekedésétől. Az S&P banki indexe eddig 20%-kal nőtt az év során.
Mayo szerint Borthwicket is beleszámítva most hármas verseny folyik a következő vezérigazgatói pozícióért. Az 59 éves Athanasia és az 56 éves DeMare átfogó felelősséget kapnak a vállalat üzletágaiért, és az egyes üzletágak vezetői nekik fognak jelenteni.
Athanasia korábban a vállalat nyolc fő üzletágából négyet felügyelt, köztük a lakossági bankot, a kiemelt banki szolgáltatásokat, az üzleti bankot és a globális kereskedelmi bankot. A lakossági üzletág továbbra is a Bank of America legnagyobb bevételi forrása, a második negyedévben körülbelül 42%-os részesedéssel.
DeMare piacokkal foglalkozó részlege a harmadik negyedévben várhatóan a 14. egymást követő negyedéves bevételnövekedését könyvelheti el. A második negyedévben 15%-kal nőtt a bevétele, ami hozzájárult a negyedéves nyereségbecslések túlteljesítéséhez.
