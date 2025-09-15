  • Megjelenítés
Új HR-vezető az ING Banknál
Új HR-vezető az ING Banknál

2025. szeptember 15-től Németh Zsófiát nevezték ki az ING Bank HR-vezetőjének Magyarországon.

Németh Zsófia több mint 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a HR és szervezetfejlesztés területén. Pályafutása során számos iparágban – a pénzügyi, a biotechnológiai, az FMCG és az adattudományi szektorban – vezetett sikeres transzformációs folyamatokat. Az ING-hez a DAALAB-tól érkezik, ahol HR-vezetőként a gyorsan növekvő adatkutató startup HR-stratégiáját alakította ki a nemzetközi növekedés támogatására.

Korábban a Roche Magyarország HR-vezetőjeként dolgozott, ahol kulcsszerepet játszott az agilis működés bevezetésében, a befogadó vezetői szemlélet fejlesztésében, valamint az adatvezérelt munkavállalói élményprogramok kialakításában. Korábbi tapasztalatai közé tartozik a Budapest Banknál betöltött HR-menedzseri szerep is, ahol közel 400 munkavállalóért felelt a stratégiai HR-tervezés, tehetségmenedzsment és utódlástervezés területén.

Németh Zsófia a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett diplomát szervezetfejlesztés és nemzetközi kapcsolatok szakon, valamint alkalmazott pszichológia mesterszakon tanult a London Metropolitan University-n. Képzett business coach, és aktív nagykövete a BAGázs Egyesületnek, amely a roma integrációért dolgozik.

„Nagyon örülünk, hogy Zsófia csatlakozik az ING magyarországi szervezetéhez. Széleskörű szervezetfejlesztési tapasztalata és a kollégák érdekeit szem előtt tartó transzformációra épülő szemlélete kiválóan illeszkedik értékeinkhez. HR-vezetőként kulcsszerepe lesz abban, hogy jövőorientált munkahelyet alakítsunk ki – összhangban 'Growing the Difference' stratégiánkkal” – mondta el Bogdán Krisztina, az ING Bank vezérigazgatója.

Bogdán Krisztina
ING Bank, vezérigazgató
A szakközgazdász és szaküzemgazdász diplomával és több, mint 25 éves bankszakmai és felsővezetői tapasztalattal rendelkező szakember jelenleg az ING Bank hazai fióktelepének vezérigazgatója. Karrierje
Fórum

